Dr. Bruno Caíque reflete desmistifica a beleza renegerativa

Nos últimos anos, a estética tem passado por uma revolução, e a Beleza Regenerativa é a nova tendência elogiada por celebridades e profissionais da área. Especialista em Beleza Regenerativa, Dr. Bruno Caíque, compartilha detalhes sobre esta abordagem inovadora que atua diretamente no DNA, promovendo rejuvenescimento e reparação da pele de forma natural.

“A beleza Regenerativa é uma filosofia, um método de tratamento onde a gente aborda o rejuvenescimento da face, também a hiperpigmentação, melasma e todas as condições de pele, utilizando substratos oriundos de DNA, como o PDRN, exossomas”, explica Dr. Bruno. “Assim, atuamos a nível de DNA, melhorando a expressão de alguns genes e reduzindo o status inflamatório da pele.”

Esse método não se limita apenas à estética; ele também atua no reparo do DNA celular. “Os danos mais comumente reparados incluem a hiperpigmentação da pele e o fotoenvelhecimento”, acrescenta. O valor distintivo do tratamento reside no uso de tecnologias como o PDRN e os exossomas. Com isso, as células são estimuladas a se regenerarem, resultando em uma pele mais saudável e vibrante.

“O PDRN é um conjunto de DNA que propicia a síntese de determinadas proteínas, como se fosse um maestro que dirige a fábrica que é a nossa célula”, detalha Dr. Bruno. “As hexossomas são vesículas que as células produzem, carregando informações essenciais para a comunicação celular, com um grande impacto no rejuvenescimento.”

Diferentemente dos tratamentos tradicionais, que focam em preenchimentos e volumização, a Beleza Regenerativa se destaca pela sua abordagem natural. “A terapia regenerativa ajuda a reparar o tecido e a melhorar a textura da pele, tornando-se uma opção ideal para quem busca resultados sem deformações”, enfatiza o especialista.

O impacto do stress e da má alimentação na aparência da pele também é abordado nesta nova metodologia. “O PDRN aumenta a imunidade e combate o estresse oxidativo, crucial para uma pele saudável”, explica Dr. Bruno.

Os resultados são visíveis rapidamente, entre 24 a 48 horas após o tratamento, com um pico máximo em três meses. “Isso se deve à ação sinérgica do PDRN, que muitas vezes é associado a minerais e vitaminas”, comenta. Com a crescente demanda por naturalidade e autenticidade, a Beleza Regenerativa está se tornando uma aliada valiosa para aqueles que desejam rejuvenescer sem abrir mão de sua singularidade.

“O futuro da beleza regenerativa será cada vez mais importante, tanto na saúde quanto na estética. A reconexão com a própria beleza será um reflexo do que a sociedade busca hoje”, finaliza Dr. Bruno.