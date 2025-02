Ruyter Poubel realiza o sonho três ambulantes com viagens internacionais

Viajar para o exterior é um sonho distante para muitos brasileiros, especialmente para aqueles que enfrentam desafios financeiros diários. Pensando nisso, o influenciador e empresário Ruyter Poubel decidiu surpreender três de seus seguidores, oferecendo a eles a oportunidade de viver experiências únicas fora do Brasil.

Os escolhidos foram Júnior, Paulo e André, três vendedores ambulantes que, até então, jamais imaginaram que um dia pisariam em outro país. Júnior e Paulo tiveram a chance de viajar para Paris, onde desfrutaram de um jantar especial na capital francesa. Já André, apaixonado pela Disney desde criança, realizou o sonho de conhecer de perto os parques temáticos nos Estados Unidos.

“Nunca imaginei estar aqui”

A emoção dos três era evidente. Para Júnior, a experiência de jantar em Paris parecia algo impossível de acontecer. “Sempre vi a Torre Eiffel só em fotos, na TV… Nunca imaginei que um dia eu estaria aqui, sentado em um restaurante, olhando essa vista incrível”, disse ele, ainda sem acreditar no que estava vivendo.

Paulo, que trabalha vendendo doces nas ruas, também ficou surpreso com a generosidade de Ruyter. “O máximo que eu pensava era conseguir vender tudo no dia para pagar as contas. Agora estou em Paris, vivendo um momento que nunca pensei que fosse real. É como um sonho”, afirmou.

Enquanto isso, André, que sempre teve o desejo de conhecer a Disney, não segurou as lágrimas ao pisar no parque. “Eu cresci assistindo filmes da Disney, sonhando com esse lugar.

E agora estou aqui, vivendo isso de verdade. Não tenho palavras para agradecer ao Ruyter. Ele mudou minha vida”, contou emocionado. Mais do que proporcionar momentos inesquecíveis, a iniciativa de Ruyter Poubel reflete o poder de transformar vidas por meio de pequenas e grandes atitudes. Para Júnior, Paulo e André, essas viagens não foram apenas passeios, mas a realização de um sonho que parecia inatingível.

Com uma trajetória consolidada no marketing digital e uma crescente influência na internet, Ruyter segue utilizando seu sucesso para impactar positivamente a vida de seus seguidores. Seja por meio de doações, reformas ou experiências únicas como essas viagens, ele prova que sua influência vai muito além dos negócios, ela está na capacidade de fazer a diferença na vida de quem mais precisa.