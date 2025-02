Henrique e Diego gravam DVD surpresa em Maresias com faixas inéditas , releituras e participação especial - (crédito: Reprodução Instagram)

Na última quinta-feira (20), Henrique e Diego surpreenderam seus fãs ao gravar um DVD intimista em Maresias, no litoral paulista. A produção contou com 14 faixas, sendo quatro inéditas, e a participação especial da dupla Vitor e Cadu. O evento foi mantido em segredo até o momento da gravação, criando um clima de expectativa entre o público e os seguidores nas redes sociais.

Surpresa planejada e cenário deslumbrante

A gravação aconteceu em um cenário paradisíaco à beira-mar, criando o ambiente perfeito para a proposta intimista do projeto. Henrique e Diego, conhecidos por sucessos como “Suíte 14” e “Raspão”, quiseram proporcionar uma experiência única aos fãs, combinando o som envolvente do sertanejo com a beleza natural de Maresias.

“Queríamos algo especial para quem nos acompanha desde o começo. Maresias trouxe essa energia boa, e o resultado ficou incrível”, comentou Henrique durante a gravação.

Repertório especial com inéditas marcantes

O setlist do DVD incluiu releituras de sucessos da musica brasileira, versões novas de hits da dupla, além das quatro músicas inéditas que prometem emocionar o público. São elas:

•É foda

•Já que cê quer terminar

•Não fui eu

•Saudade escancarada

As novas faixas exploram temas como amor, relacionamentos e saudade, marcas registradas das canções da dupla.

Participação especial e interação com o público

Um dos momentos alto da noite foi a participação de Vitor e Cadu, artistas do escritório de HeD , na música É FODA, trazendo ainda mais emoção à gravação. Embora o evento tenha sido fechado ao público geral, pequenos grupos de fãs puderam acompanhar a produção de perto, criando um clima íntimo e envolvente.

Expectativas e próximos passos

O lançamento oficial do DVD ainda não tem data confirmada, mas a dupla adiantou que os fãs podem esperar um trabalho autêntico e cheio de emoção. “Esse projeto foi feito de coração, e mal podemos esperar para dividir isso com o Brasil inteiro”, disse Diego.

Enquanto o DVD não chega às plataformas digitais, os fãs podem acompanhar as novidades através do Instagram oficial da dupla @henriqueediego e pelo site www.henriqueediego.com.br