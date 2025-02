Estilista Eduardo Amarante busca justiça contra o grupo em meio a polêmicas

O mundo da moda foi sacudido por uma reviravolta inesperada! O estilista mineiro Eduardo Amarante entrou com uma ação trabalhista contra o Grupo La Moda, conhecido por marcas de prestígio como Lança Perfume, MyFavoriteThings (MFT) e Amarante do Brasil. O processo, que corre na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, expõe um cenário preocupante de disputas jurídicas, problemas financeiros e alegações sérias sobre o ambiente corporativo.

A briga entre Amarante e o Grupo La Moda gira em torno da propriedade das marcas que levam seu nome. Documentos judiciais revelam que a empresa detém direitos sobre marcas como Eduardo Amarante, Amarante, Edu Amarante, Casa Amarante e Ateliê Amarante. O estilista, que dedicou anos ao desenvolvimento de sua identidade criativa, agora enfrenta um grande obstáculo para atuar no mercado com seu próprio nome. Para piorar, a marca "Amarante do Brasil", fruto de uma suposta parceria, pertence integralmente ao grupo, sem que Eduardo figure como sócio.

Além da disputa comercial, o processo traz relatos alarmantes sobre a experiência do estilista dentro da empresa. Ele afirma ter sofrido burnout devido à intensa pressão, o que o levou a quadros de depressão e síndrome do pânico. Durante esse período delicado, um dos sócios da La Moda teria ordenado seu isolamento, proibindo qualquer contato com funcionários, inclusive sua equipe criativa. A alegação de assédio moral levanta questões preocupantes sobre o ambiente de trabalho dentro da companhia.

No processo, Eduardo Amarante reivindica cerca de R$ 8 milhões por verbas trabalhistas que afirma não ter recebido, além de indenização por assédio moral. Ele também busca anular a cláusula que o impede de atuar no setor da moda, o que compromete diretamente sua carreira.

Paralelamente à disputa judicial com Amarante, o Grupo La Moda também enfrenta problemas financeiros graves. A empresa acumula uma dívida fiscal superior a R$ 100 milhões, incluindo pendências previdenciárias, enquanto mantém um padrão luxuoso de eventos e ações de marketing. Esse cenário coloca em xeque a gestão financeira do conglomerado e sua credibilidade no mercado.

Apesar das adversidades, Eduardo Amarante segue firme em sua luta por justiça. Reconhecido como um dos principais talentos da moda brasileira, ele continua a buscar maneiras de exercer sua criatividade e manter sua relevância na indústria. O desfecho desse embate promete impactar o setor e revelar ainda mais segredos dos bastidores da moda!