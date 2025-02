Vila Don Patto destaca programação carnavalesca especial com bloquinho

A Vila Don Patto, complexo que alia natureza, lazer e gastronomia, na cidade de São Roque, próxima à capital paulista, anuncia os preparativos para a festa da folia carnavalesca. O local também colocará seu bloco em ação, entre os dias 1 e 4 de março, com a presença de personagens carnavalescos presentes nos espaços do empreendimento. Do Pierro a Colombina, além da presença do Rei Momo, o espaço unirá a festividade brasileira com suas culturas portuguesa e italiana que compõem a formação familiar dos fundadores do empreendimento.



“O público presente em nossa Vila poderá vivenciar uma riqueza cultural única e exclusiva, com esse encontro de tradições. Com certeza que há registros importantes e memoráveis ????????????dessa visitação”, garante o presidente do Grupo Vila Don Patto, Túlio Patto.



A Vila Don Patto que neste ano comemora seus 15 anos de história, sendo o endereço mais disputado entre os visitantes do Roteiro do Vinho de São Roque, conta com uma programação variada, distribuída em seus 40 mil metros quadrados de área, que possibilitam experiências e momentos inesquecíveis aos visitantes.



No empreendimento estão distribuídos diversos espaços, como o Playground, espaço preferido dos baixinhos, onde é possível aproveitar o Mini Carrossel, a Mini Roda-Gigante, a Cama Elástica, o Escorregador, a Casinha de Boneca, o Gira-Gira, entre outras atrações. Também conta com um espaço kids para os menores de cinco anos de idade; lojas de artesanatos, redário, sorveteria, café, padaria, adega/empório, casa de doces de portugueses e os requisitados Restaurante Português, o restaurante italiano La Pasta e o restaurante Bistro & Parrilla.



*SERVIÇO*



Vila Don Patto



Onde: Km 2,5 do Roteiro do Vinho. São Roque/ SP

Carnaval na Vila Don Patto - Dias 1, 2, 3 e 4 de março (de sábado a quarta-feira. Estacionamento: R$ 12. Informações sobre a programação pelo telefone: (11) 98804-6035