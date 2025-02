Jenny Miranda explode contra Gato Preto e promete processo

O clima esquentou entre Jenny Miranda e o genro, Samuel Santanna, mais conhecido como Gato Preto! A mãe de Bia Miranda não se segurou e soltou o verbo contra o namorado da filha após ser alvo de ofensas graves. Em uma sequência de posts nos Stories, a influenciadora fez duras acusações e prometeu levar o caso à Justiça.

A briga começou quando Gato Preto usou as redes sociais para atacar Jenny com xingamentos pesados e até ameaças de afastá-la da futura neta. Revoltada, Jenny não deixou barato e expôs detalhes chocantes sobre o relacionamento da filha com o influenciador.

Jenny Miranda expõe crise no relacionamento de Bia Miranda

Sem papas na língua, Jenny afirmou que Bia vive um relacionamento conturbado e revelou que a filha estaria tomando medicamentos para lidar com a situação.

"Ela está tomando calmante grávida para aguentar as suas merd**, seu bos***. E cuidado com as suas ameaças porque aqui você não ronca não. Esse destino para você já está perto, é questão de tempo. Vai virar comida de preso, ah, esqueci, acho que nem para isso você serve."* disparou.

A influenciadora também acusou Gato Preto de humilhar a filha constantemente e afirmou que ele vive às custas dela.

"A Bia só está com você porque é dependente emocional, mas já já ela acorda e te dá um pé igual já fez."

Jenny pede desculpas ao ex-genro e promete ação judicial

Entre as revelações bombásticas, Jenny ainda fez um mea-culpa e pediu desculpas ao ex-genro, DJ Buarque, pai de seu neto Kaleb. Segundo ela, ele foi um verdadeiro pai para a criança, ao contrário de Gato Preto.

"Buarque, desculpa se um dia te julguei. Com você, sim, a Bia tinha uma família. Agora coitada da Mayscha, com esse doente do Samuel como pai."

E Jenny foi além: garantiu que levará o influenciador à Justiça por uso indevido de sua imagem e outras acusações.

"Vamos ver se vai ter dinheiro para pagar o processo que vai receber. Nada que você faça vai apagar suas merdas e o lixo que você é. Ponto final. Agora te encontro no tribunal."

Gato Preto revida com ofensas pesadas

Do outro lado, Gato Preto não economizou nos insultos e fez declarações polêmicas contra a sogra, garantindo que ela não verá a neta.

"Ô, sua velha do carlho. Pode fazer dez mil plásticas, você vai continuar velha, desbeiçada, tudo caído. Você não vai nem chegar perto da minha filha." disparou ele.

A briga familiar se tornou um verdadeiro escândalo público e parece estar longe de ter um fim pacífico. Agora, resta saber quais serão os próximos capítulos desse barraco virtual que tomou conta da internet!

????POLÊMICA!: GATO PRETO ATACOU JENNY MIRANDA COM PALAVRAS BEM PESADAS APÓS JENNY CITAR ELE EM SEUS STORIES pic.twitter.com/Qfkuy7DaO8 — avozdafama (@avozdafama) February 24, 2025