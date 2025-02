Musa da Grande Rio, Karen Lopes fala sobre inspiração de 'looks de cordas'

A Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias (RJ), terá como enredo ‘Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós’ para o desfile de 2025, por isso a musa da escola, Karen Lopes, escolheu looks para os ensaios que referencia o samba-enredo da agremiação.

Para o último ensaio técnico antes do desfile, marcado para o dia 4 de março, Karen usou uma fantasia de corda, que é um elemento forte dentro da história do Pará. “Eu quis representar essa simbologia no meu look. Ela fala de fé, de conexão, de resistência, e traduz a essência do enredo. Trabalhamos texturas da corda no figurino para criar essa narrativa visual e, ao mesmo tempo, trazer um efeito impactante para o desfile”, explica a musa.

Uma de suas fantasias para os ensaios da escola, Karen chamou atenção ao homenagear as lavadeiras do Pará. De acordo com ela, “sempre busco mergulhar no universo do enredo e entender os elementos que podem ser traduzidos na moda. No caso das lavadeiras do Pará, quis destacar a força e a poesia desse ofício. A ideia é sempre respeitar a história que está sendo contada na avenida e transformá-la em imagem de uma forma autêntica”.

Com os últimos detalhes para o desfile, a musa conta que sua expectativa está enorme. “O ensaio técnico já deu um gostinho da grandiosidade desse desfile, e a energia da escola está incrível. A Grande Rio vem com uma proposta forte, e eu estou ansiosa para ver tudo ganhar vida na Sapucaí. Vai ser inesquecível!”, destaca animada.