Datena faz revelação após sair da Band "Respeitei mais que fui respeitado"

Nesta última quinta-feira (27), o apresentador Jose Luiz Datena participou de uma live no Youtube, no canal da tambem apresentadora, Catia Fonseca. O bate-papo descontraido entre os ex-colegas de emissora acabou revelando alguns fatos polemicos da rede televisiva.

Durante a conversa, Datena deixou claro que encerrar o contrato com a Band foi a melhor decisao a ser tomada e que nao guarda muitas lembrancas felizes da casa que fez parte por tres decadas.

“Faz falta aquele papo que a gente [ele e a Catia] tinha antigamente. Uma saudade enorme. Mas e so disso que sinto saudade, mais nada. O resto nao tenho nenhuma [saudade], zero. Pagina virada do meu folhetim”, disse.

Em um certo momento, Catia comentou sobre a importancia do respeito entre os profissionais para o bem estar no local de trabalho. Com seriedade, o apresentador respondeu: “Respeitei mais do que fui respeitado.”

Em relacao ao longo periodo na emissora, Datena afirmou que isso gera a falsa impressao de que a empresa e uma familia.

“Voce acaba confundindo como se fosse sua familia e empresa nao e familia. Voce serve pra empresa ate o momento que serve. Depois que nao serve mais, o respeito para por ai”, disparou.

E sobre a falta de apoio mutuo entre os colegas de trabalho, ele revelou: “Acho que antigamente existia muito mais companheirismo. As proprias empresas tinham mais afeicao pelos profissionais, mais respeito. Hoje a coisa e muito comercial.”

Ainda sobre a Band, ele expressou gratidao e apatia sobre o caminho que trilhou: “Sou muito grato pelo que colhi, mas eu plantei mais do que colhi, pode ter certeza absoluta”, afirmou.

Datena finalizou a interacao com Catia comentando sobre o novo local de trabalho.

“Estou muito feliz la no SBT. Pertinho aqui de casa, o pessoal bacana, legal. Acho que depois de 30 anos, cumpri meu ciclo na emissora que trabalhei. Ja to legal e eles estao ‘legal’ sem mim tambem, nao precisam mais.”

Assista o bate-papo exclusivo na integra: