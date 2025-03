Empresários inovam no setor de delivery e logística com soluções tecnológicas

O setor de delivery e logística cresceu entre 7,5% e 8% no último ano, atingindo R$ 38 bilhões, segundo a Abrasel. Esse avanço reflete a adaptação às novas demandas de consumo.





Filipe Martins, 29, lidera essa transformação com o Giross (@girossapp), avaliado em R$ 150 milhões. O app, referência em entregas farmacêuticas no Brasil, é certificado pela Anvisa e oferece seguros para empresas parceiras, mapa em tempo real e score para motoboys. Com mais de 80 mil entregadores e atuação em 340 cidades, incluindo Portugal, atende marcas como Raia Drogasil, Pague Menos, Domino’s e Arezzo. Filipe é mentor do Sebrae, e palestra costumeiramente ao lado de empresas como Nubank e iFood, além de ser integrante do seleto G4 Club.





Para 2025, o renomado empresário promete expansões pelo país no setor de medicamentos e cosméticos, com mais sistemas inovadores no aplicativo. Palestras e outras iniciativas fazem parte da agenda anual, que pode ser acompanhada através das redes sociais.





Quem também impacta no cenário é Marcelo Patrus, CEO da Patrus Transportes (@patrustransportes), que expandiu a empresa familiar para 95 cidades, atuando nos segmentos B2B e B2C. Tudo começou com um posto de gasolina, e hoje a transportadora de carga fracionada é também vinculada à Marum Patrus, que já investiu R$ 5,5 milhões em projetos sociais, impactando 60 mil pessoas. Formado em Contabilidade e Administração, o empreendedor passou por várias funções na empresa antes de assumir a gestão, representando o setor em importantes entidades logísticas.





Em 2025, a promessa é de ampliar os processos com ESG. Mas não é apenas com essas inovações que o universo de logística se aquece no Brasil. Felipe Criniti também está criando novos formatos após ganhar notoriedade e se tornar CEO da empresa de delivery Rappi.





Tudo aconteceu depois que Criniti fundou a Box Delivery (@boxdelivery), startup de logística de entregas para empresas comprada pela Rappi em abril de 2023. Com experiência no setor de entregas desde a adolescência, já atendeu clientes como Ultraforma e Burger King, conquistando investidores como Aliansce Sonae e Jive Investimentos. Agora, o empresário lidera a integração entre as empresas para fortalecer suas operações no mercado em 2025.