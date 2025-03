Fantasiada de feiticeira, Leo Áquila detona a intolerância religiosa

Na noite da última sexta-feira (28), Leo Áquila expressou sua indignação perante os discursos conservadores e preconceituosos de Joana Prado e Cláudia Leitte sobre a representatividade das religiões Afro-brasileiras no carnaval.

A escritora começou comentando sobre a ex-musa do Salgueiro, Joana Prado, que recentemente afirmou que as celebrações carnavalescas têm relação com “macumba” e “invocação de demônios”.

“Eu vim [fantasiada] de feiticeira porque a dona Joana Prado anda falando por aí, que isso [o carnaval] é culto a satanás. Amiga, presta atenção! Satanás tá na sua religião. Não nas religiões dos Axés. Para com isso que tá feio!”, destacou.

E também pontuou que as conquistas financeiras que Joana obteve foram fruto de revistas para adultos.

“Você ganhou dinheiro a vida inteira pelada. E eu tô aqui com o meu corpo trans, vestida de feiticeira pra falar que eu não vou deixar o Brasil esquecer quem você foi. Eu não vou deixar o Brasil esquecer que você está sentada em uma poltrona de ouro na sua casa graças às revistas peladas que você pousou”, afirmou Áquila.

Em seguida, se referiu à cantora Cláudia Leitte, que foi vaiada na abertura do carnaval de Salvador, por estar no centro da polêmica de intolerância religiosa ao trocar palavras de canções que, originalmente, mencionam Orixás.

“Ela nega o Axé, mas quer o dinheiro do Axé. Mas graças a Deus, o povo brasileiro está acordando para essas coisas. Mas graças a Deus e a todos os Orixás, ela foi vaiada. Eu esperei 20 anos pra ouvir essa vaia. Brasil, parabéns. Bahia, parabéns. Porque é isso, a gente tem que reagir”, disparou.

Continuando a falar sobre Joana Prado, Leo relembrou a trajetória da ex-feiticeira nos anos 90: “Nós jamais esqueceremos o passado de uma mulher que está depondo contra o Axé, depondo contra a nossa cultura e contra as mulheres que querem se expor [no carnaval].”

Leo Áquila finalizou o comentário ressaltando que se houve arrependimento por parte de Prado, ela deveria devolver tudo o que ganhou com a exposição do corpo.

“Agora eu quero dar um conselho pra ela: se arrependeu do passado, ok. Eu respeito, mas, então devolve o dinheiro também. Pega o dinheiro imundo que você ganhou, já que você diz que seu passado é sujo, já que agora você tá limpa, e deposita na nossa conta.”