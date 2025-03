Rafael Cardoso assume preconceito em vídeo sobre João Guilherme

Em entrevista a Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular, exibida no último domingo (2), Rafael Cardoso revelou mais informações sobre o envolvimento no caso de homofobia contra o ator e cantor, João Guilherme, em meados de 2023. Na época, o ex-ator global compartilhou um vídeo em que o humorista Nego Di zombava das vestimentas do jovem.

De acordo com Rafael, a publicação aconteceu enquanto estava sob efeito de drogas. “O Nego Di me pediu para repostar [o vídeo]. Ele sempre pediu para repostar coisas dele. Vi que ele tá sacaneando [o João Guilherme] e dei risadas. Não vi o vídeo até o final. Mas, sim, eu agi como um preconceituoso, mas estava em adição ativa”, revelou.

Ao ser questionado se a homofobia seria fruto do abuso de substâncias ilicitas, o ator negou e afirmou ter arrependimento do que fez: “Não, de maneira alguma. Eu nem percebi o teor de todo o negócio. Mas reconheço que errei.”

Em junho de 2023, o ator repostou um vídeo em que Nego Di fazia comentários preconceituosos sobre o cropped que João Guilherme usava.

Em um dos trechos polêmicos, o humorista chegou a dizer: “Que pouca vergonha. Não vou aceitar. [...] Ele se veste igual uma cachorra e vira o terror dos homens de masculinidade frágil”.

Vale ressaltar que, além de compartilhar o vídeo, Rafael concordou com as falas homofóbicas e escreveu: “Bah, negão! Tô contigo.”