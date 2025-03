Neymar comemora retorno à Seleção Brasileira após um ano e meio fora

Após um ano e meio fora da Seleção Brasileira, Neymar foi oficialmente convocado para o confronto contra a Colômbia, que acontece no próximo dia 20 de março, em Brasília. O atacante do Santos usou as redes sociais para comemorar a novidade e demonstrar empolgação com seu retorno aos gramados vestindo a camisa da Amarelinha.

"Feliz em estar de volta", escreveu ele em seu perfil no Instagram, compartilhando uma imagem do momento.

Durante a entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (6), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico Dorival Júnior justificou a escolha de convocar o camisa 10, ressaltando o impacto que o jogador tem dentro da equipe.

"É um jogador que os próprios atletas expressaram o que ele representa dentro do nosso grupo. Nós estávamos o aguardando […] Espero que ele seja muito feliz nesse retorno", afirmou o treinador.

A convocação de Neymar marca um momento importante para a Seleção, que busca se reestruturar para as próximas competições. Agora, a expectativa gira em torno de como o craque se sairá em sua volta aos gramados representando o Brasil.