Educação inovadora: o método que aprova mestres e doutores no Brasil

Prof. Dra. Isa Sara Rego tem revolucionado a educação e o desenvolvimento de pessoas no Brasil. Doutora em Educação pela Universidade de Brasília (UnB), ela se tornou referência nacional ao criar metodologias inovadoras que facilitam o ingresso e a permanência em programas de pós-graduação. Sua principal iniciativa, o Método Mestrado Aprovado, já ajudou mais de 500 alunos a conquistarem vagas em mestrados e doutorados altamente concorridos, como os da USP e da UnB.

“Meu objetivo sempre foi democratizar o ensino e tornar a jornada acadêmica mais acessível e estruturada. Muitos alunos têm o conhecimento necessário, mas não sabem como organizar seus estudos e processos seletivos. Com a metodologia certa, é possível transformar essa realidade”, explica Isa.

Natural da Bahia e radicada em Brasília, ela construiu uma trajetória marcada pelo impacto social e pela inovação educacional. No serviço público, atuou como professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e esteve à frente de projetos premiados, como festivais temáticos escolares e iniciativas que garantiram prêmios às instituições de ensino, incluindo os R$ 10 mil conquistados no Concurso de Redação da Defensoria Pública da União (DPU).

Hoje, como CFO da Mestrado Aprovado e da Maestria Educacional, Isa Sara Rego lidera iniciativas que unem ensino de alta performance e tecnologia. Seu livro Guia da Escrita Científica com IA se tornou um fenômeno de vendas, com mais de mil cópias comercializadas por mês. Recentemente, ela lançou um robô de revisão de projetos acadêmicos baseado em inteligência artificial, que auxilia pesquisadores na melhoria de seus trabalhos.

“A inteligência artificial não substitui a pesquisa, mas pode ser uma grande aliada na produção acadêmica. Criamos essa ferramenta para otimizar a revisão e ajudar os alunos a estruturarem seus projetos com mais eficiência”, destaca a especialista.

Além de sua atuação acadêmica, Isa se tornou uma figura influente no mundo digital, reunindo mais de 150 mil seguidores no Instagram e 40 mil inscritos no YouTube. Seus conteúdos abordam desde produtividade e mentalidade de alta performance até estratégias para crescimento acadêmico e profissional.

“O conhecimento precisa ser compartilhado de forma acessível. Muitas pessoas desistem de seus sonhos porque não têm o direcionamento certo. Eu quero mostrar que, com o método adequado e a mentalidade correta, qualquer um pode alcançar grandes feitos”, afirma.

Com uma trajetória repleta de inovações, Isa também atua como mentora e treinadora de líderes, ajudando profissionais a desenvolverem alta performance. Em suas palestras, aborda temas como superação da procrastinação, visão de futuro e comportamento de campeões, inspirando milhares de pessoas a explorarem seu potencial máximo.

“A educação não pode ser um privilégio de poucos. Quero continuar expandindo esse impacto, ajudando cada vez mais pessoas a conquistarem seus objetivos acadêmicos e profissionais”, finaliza.