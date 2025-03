Boninho quebra o silêncio e manda indireta para a Globo

Boninho não ficou calado diante das críticas sobre a nova direção do BBB 25. O ex-comandante do reality saiu em defesa de Rodrigo Dourado e, de quebra, soltou uma indireta afiada para os executivos da Globo. A declaração, que pegou os fãs do programa de surpresa, foi dada nas redes sociais e logo se espalhou entre os internautas.

A polêmica começou quando Boninho compartilhou um vídeo nos bastidores de um novo trabalho publicitário. Empolgado, ele revelou que há tempos não se divertia tanto em uma produção. Foi o suficiente para que um seguidor criticasse a atual temporada do Big Brother Brasil. "Quero você de volta no BBB! Esse Dourado só faz dinâmicas bestas e nada de cancelar a academia e o peito de frango da xepa! Esse BBB 25 se afundou depois que você saiu", disparou o internauta.

A resposta de Boninho veio rápida e sem rodeios: "Não culpe o Dourado. Ele é apenas uma peça nessa pressão! E, como conheço ele, está tentando acertar. Mas segurar a máquina e os 'chefes' é para poucos".

A declaração levantou questionamentos sobre o real motivo da saída de Boninho do comando do programa e se a interferência da alta cúpula da emissora pode estar prejudicando o andamento do reality. Nos bastidores, comenta-se que as decisões estratégicas da Globo têm impactado diretamente no formato do BBB, resultando em críticas e insatisfação do público.