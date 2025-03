BBB25: João Gabriel leva resposta afiada de Tadeu e gera climão ao vivo

A tensão tomou conta do BBB25 nesta segunda-feira (10) durante o temido Sincerão. João Gabriel, visivelmente irritado com as críticas que recebeu, não segurou a língua e acabou levando uma resposta direta e cortante de Tadeu Schmidt, deixando o clima pesado no ao vivo.

O embate começou quando João Gabriel resolveu cobrar Aline por sua postura diante de Gracyanne Barbosa. Sem papas na língua, ele relembrou uma conversa com a sister e acusou a participante de ter mudado de comportamento diante da musa fitness.

"Na hora que saiu a Gracyanne, você arregou para ela. Você abaixou sua bola, porque se fosse a Renata, fosse eu ou meu irmão, você tinha crescido a sua voz e soltado os cachorros", disparou João Gabriel, sem imaginar a reviravolta que viria a seguir.

A fala não pegou bem e acabou sendo reprovada pelo júri do Pipocômetro, que determinou que ele havia "pipocado" ao tentar se justificar. Diante da penalidade, João Gabriel não se conteve e se queixou: "Se eu falo, eu estou errado, se eu falo as coisas eu tomo pipocada. Se eu não falo, eu tomo pipocada também. Não estou tentando nada aqui".

Foi nesse momento que Tadeu Schmidt interveio e não deixou barato. Sem rodeios, o apresentador colocou um ponto final na reclamação: "João, quem tem que entender o critério somos nós. Não é para ninguém aí dentro questionar o nosso critério aqui. O Pipocômetro é absoluto, não é para ninguém questionar".

A resposta de Tadeu pegou João Gabriel de surpresa e instaurou um clima de constrangimento na casa. Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e rapidamente transformaram a cena em um dos momentos mais comentados da edição