Maíra Cardi toma decisão inusitada para funcionários em sua nova mansão

Maíra Cardi voltou a surpreender seus seguidores com uma atitude inesperada envolvendo sua equipe de funcionários. Enquanto aguarda a conclusão das obras em sua nova mansão, avaliada em R$ 40 milhões, a coach decidiu tomar uma providência inusitada: alugar uma casa exclusiva para acomodar seus colaboradores.

A influenciadora, que está se mudando para Alphaville, bairro nobre de São Paulo, revelou que quer garantir o máximo de conforto para sua equipe durante esse período de transição. "Vou me mudar e antes preciso encontrar um bom lar para os meus funcionários", declarou.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, Maíra mostrou o processo de escolha da residência, explicando que faz questão de selecionar pessoalmente os imóveis antes de apresentar aos colaboradores. "Estou tirando o dia pra ver casa pros meus funcionários. Estou olhando as casas, porque eu vou me responsabilizar por isso. Só que antes deles verem, quero ver se tem condições deles verem. Não quero que eles vejam coisa ruim. Só quero coisa bonita, aí depois que tiver feito a seleção eu falo: ‘Podem vir. Eu moraria lá!’", disse.

Durante o tour, Maíra avaliou diferentes opções. O primeiro apartamento foi aprovado sem ressalvas, e o segundo também recebeu elogios. No entanto, ao visitar o terceiro imóvel, a influenciadora não escondeu sua insatisfação. "Não gostei; não moraria aqui", disparou. Por fim, a última casa visitada pareceu atender às expectativas, deixando a coach visivelmente satisfeita.