Novo namorado de Melody surpreende com físico trincado e opinião polêmica

Recém-solteira, Melody não perdeu tempo e já assumiu um novo relacionamento. Apenas dez dias após o término com Guilherme Stábile, a cantora de 18 anos apareceu publicamente ao lado do influenciador João Pancera, que já vem dando o que falar nas redes sociais. Mas afinal, quem é o novo namorado da artista?

Com mais de 38 mil seguidores no Instagram e 21 mil no TikTok, João Pancera se destaca no mundo do fisiculturismo. O influenciador exibe sua rotina de treinos e alimentação rigorosa, motivando seus seguidores a adotarem um estilo de vida mais saudável. Ele estreou nas competições em dezembro de 2024 e, logo de cara, levou para casa o troféu de Top 1 Classic Physique Sub-19. "Minha estreia no fisiculturismo foi inesquecível: minha primeira apresentação individual e, de quebra, conquistei o troféu", celebrou em suas redes sociais.

Além da dedicação ao esporte, João também não esconde suas opiniões polêmicas. No último dia de 2024, ele listou suas metas para 2025 e incluiu na lista um desejo inesperado: "Que esse 2025 venha com +10kg seco, sem gripe, porte de arma, gym girl, lutar contra um urso, moto do Fábio Giga".