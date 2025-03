Hit de Edy Lemon 'A Tal da Morena' bate recorde de views no YouTube

O cantor Edy Lemond coleciona hits que marcaram a vida de milhões de brasileiros com canções como Madagascar, que tem mais 15 milhões de views, e Tuts Tuts. Agora, um novo sucesso vem chamando a atenção na internet. A canção A Tal da Morena, gravada no DVD Eu Sou o Eletrofunk, caiu no gosto dos fãs e ultrapassou 1 milhão de views no Youtube, com boa repercussão também nas trends de aplicativos como TIK TOK. O sucesso da canção pode ser explicado pelo estilo original que o artista imprimiu na obra, como um figurino diferenciado e coreografias inéditas.

Edy, vale lembrar, já é um velho conhecido do público brasileiro e, com mais de dez anos de carreira, ele segue conquistando novos admiradores. É que, além de embalar as festas por onde passa, suas músicas também fazem sucesso entre as crianças, ampliando ainda mais seu alcance e garantindo longevidade à sua obra no cenário musical. Nos últimos tempos, seu show tem feito grande sucesso entre formandos, que cada vez mais requisitam a presença do ídolo que marcou gerações.

Para o cantor, o segredo deste sucesso pode estar na memória afetiva do público. “A gente não consegue explicar exatamente o que há por trás do sucesso de Madagascar, por exemplo, mas acredito que a nostalgia tenha um papel importante. Muitos fãs ouviram a música pela primeira vez na juventude, depois formaram família e apresentaram a canção para os filhos, perpetuando esse vínculo. Além disso, sempre procurei trabalhar com letras sutis e menos apelativas e o resultado mais fiel a isso é o alcance e durabilidade desse trabalho”, afirma Edy.

Para se ter uma ideia, desde seu lançamento, há 10 anos, 'Tuts Tuts' alcançou o sucesso três vezes, ultrapassando 300 milhões de visualizações no YouTube, chegando ao Top 50 do Spotify e se tornando um dos maiores hits do ano.

O artista, que está em turnê de divulgação do DVD Eu Sou o Eletrofunk, se prepara para mais novidades em breve.