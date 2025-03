BBB 25: Rivalidade explode e Aline pode selar o destino de Eva e Renata

O BBB 25 está pegando fogo, e a rivalidade entre Aline Patriarca, Eva Pacheco e Renata atingiu um novo nível após o último paredão. Com informações externas em jogo e um embate direto, parte do público já se articula para eliminar Eva e, de quebra, desestabilizar Renata, que voltou mais confiante e determinada a causar dentro da casa.

O clima ficou ainda mais tenso na madrugada de domingo (16), depois da formação da berlinda. As redes sociais entraram em ebulição, e os comentários no X (antigo Twitter) mostram que a torcida está dividida. “Eva saindo no paredão dessa semana seria o maior ato desse BBB”, opinou um internauta. Outro rebateu: “Povo pede entretenimento e quando finalmente tem, querem mexer, principalmente nesse paredão que tem uma planta e uma ‘odiada’”. Já um terceiro argumentou: “A lógica de tirar a Eva é justamente para movimentar o jogo e pegar eles totalmente de surpresa. A informação que eles têm na casa é de que a Gracyanne está fraca e a Dani também, qual seria a graça de tirar uma das duas nesse paredão?”.

Enquanto isso, no Instagram oficial do reality, o clima também não é favorável para Eva e Daniele Hypolito. A ginasta é apontada por muitos como alguém que pouco movimenta o jogo, o que leva parte do público a defender sua saída. Mas os comentários “Tchau, Eva” tomaram conta, indicando que a eliminação da amiga de Renata pode estar cada vez mais próxima.

Com o embate pegando fogo e a torcida de Aline se mobilizando, a disputa desse paredão promete ser um verdadeiro termômetro para o futuro do jogo. Se Eva realmente sair, o impacto promete ser devastador para Renata, que pode ver sua estratégia ruir antes do esperado.