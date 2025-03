Caso Vitória: Ex-namorado revela atitude da jovem antes de desaparecer

O assassinato brutal de Vitória Regina de Souza, de apenas 17 anos, continua chocando o país, e novos desdobramentos surgem a cada dia. A jovem foi encontrada morta no dia 5 de março, em Cajamar, São Paulo, com sinais de tortura, e a polícia já tem um principal suspeito: Maicol Sales dos Santos, vizinho da vítima. No entanto, Gustavo, ex-namorado de Vitória, também entrou no radar da investigação e agora tenta se defender das acusações.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, exibido no último domingo (16), Gustavo afirmou que está sendo julgado injustamente e vem sofrendo ameaças desde que o caso veio à tona. Ele revelou que o namoro com Vitória terminou em janeiro, mas os dois continuavam se encontrando. “Ela postava vídeos dançando e eu não gostava”, disse ele, reforçando que o relacionamento era marcado por crises de ciúmes.

Gustavo garante que estava em outra cidade no dia 26 de fevereiro, data em que Vitória desapareceu. Em depoimento à polícia, contou que a jovem teria ido até sua casa, mas não o encontrou. “Ela pediu que eu a esquecesse e seguisse com a vida”, relatou.

O ex-namorado ainda fez uma revelação surpreendente ao falar sobre a reação dele ao sumiço da jovem. “Achei que pudesse ser uma graça que ela estava fazendo para tentar causar ciúmes ou chantagem. Ela estava obcecada por mim, gostava muito de mim”, declarou.

Com a investigação em curso e novas provas sendo analisadas, o caso segue cercado de mistérios e reviravoltas. Será que Gustavo será descartado da lista de suspeitos, ou novos fatos ainda podem mudar o rumo da história?