Ana Castela prepara parceria musical com DJ Diplo

Na tarde da última segunda-feira (18), a cantora e compositora Ana Castela esteve na casa do DJ norte-americano Diplo, em Malibu. O produtor é um dos maiores responsáveis pela carreira internacional de Anitta e possui colaborações com grandes artistas do cenário musical global: Justin Bieber, Madonna, Sia e Beyoncé são alguns dos nomes na lista que agora abarca Ana Castela.

O encontro foi promovido pelos empresários Rodrigo Branco e Marina Morena, que registraram o momento nas redes sociais. A boiadeira, que atualmente planeja um álbum com influências do gênero pop, passou o dia no estúdio ao lado de Diplo, onde compuseram e gravaram.

Em publicações feitas no Instagram, Diplo surge escutando o sucesso “Nosso Quadro”, interpretado por Castela. Em seguida, ela aparece cantarolando uma melodia durante uma jam session com os produtores americanos.

No término das sessões, Ana foi presenteada por Diplo com um típico chapéu azul de cowboy.