Sasha Meneghel revela climão na fazenda do Leonardo: "Não aconteceu nada"

Sasha Meneghel colocou um ponto final nos rumores envolvendo sua visita à Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo. A empresária esteve no local anos atrás para celebrar o aniversário de João Guilherme, que na época namorava sua melhor amiga, Bruna Marquezine. Desde então, especulações tomaram conta da internet, sugerindo que a recepção na casa do sertanejo não teria sido das melhores.

O assunto voltou à tona durante a participação de Sasha e seu marido, João Lucas, no podcast PodDelas. Em uma das dinâmicas do programa, a apresentadora Tatá Estaniecki lançou a pergunta: "Quem é mais provável de me contar o que aconteceu na Fazenda Talismã?".

Diante do questionamento, o casal não hesitou em esclarecer a situação e garantiu que não houve qualquer desentendimento no evento.

"Não aconteceu nada! Foi muito legal e as pessoas têm grandes problemas em criar histórias e cenários que elas não sabem", disparou João Lucas, rebatendo os boatos.

Ainda durante a conversa, o casal afirmou que Leonardo foi um anfitrião impecável e que todos se divertiram sem qualquer problema.

"O que foi muito legal foi o Leonardo servindo churrasco pra gente, sentando, cantando, abrindo as Cabarés [cervejas] dele. E estava todo mundo lá curtindo, sabe. Não aconteceu nada", garantiu João Lucas.

Sasha também se mostrou surpresa ao ver o tamanho da repercussão nas redes sociais. Para ela, tudo não passou de uma grande fofoca.

"Quando abri a internet fiquei pensando: ‘Aonde aconteceu tudo isso que as pessoas estão falando, porque eu não vi’", contou a filha de Xuxa.

Por fim, a influenciadora criticou a necessidade de se criar polêmicas sem fundamento. "O nosso meio gera fofoca o tempo todo. Isso é o suco do Brasil. Que preguiça!", disparou.