Leticia Sabatella desabafa após cães serem doados sem sua autorização

Leticia Sabatella vive um verdadeiro pesadelo. A atriz usou as redes sociais na última quinta-feira (20) para fazer um apelo emocionado na tentativa de recuperar seus cães de estimação, Bertoldo e Bebêzão, que foram doados sem seu consentimento. A revelação pegou os seguidores de surpresa e gerou grande repercussão.

Segundo Leticia, os animais estavam sob os cuidados de uma veterinária de confiança enquanto ela e seu marido, o ator Daniel Dantas, enfrentavam problemas de saúde. No entanto, o que deveria ser um abrigo temporário se transformou em um drama inesperado. "Eu estava evitando vir aqui a público para fazer um apelo. Já estou tomando as medidas legais, mas recentemente eu tive dois cachorrinhos meus colocados para adoção, sem que eu soubesse, sem que tivesse nenhum aval meu, nem mesmo do Daniel, que é o outro tutor, por uma pessoa que fazia parte da nossa confiança, da rede de apoio dos bichinhos. Ela tomou essa iniciativa sem que nós autorizássemos", declarou.

A atriz está desesperada para encontrar seus cães e conta com a ajuda dos internautas. "Estou tentando recuperar meus bebês, foi um erro muito grave e espero que a família que os receba compreenda", completou.