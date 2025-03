Saiba o valor do helicóptero que Franciny Ehlke ganhou do noivo bilionário

Franciny Ehlke foi presenteada com um verdadeiro mimo milionário pelo noivo, Tony Maleh. Após completar 26 anos no último dia 15 de março, a influenciadora foi surpreendida nesta quinta-feira (20) com um helicóptero personalizado – um presente digno de bilionário.

A surpresa veio das mãos do empresário Tony Maleh, de 36 anos, que não economizou para deixar a amada sem palavras. No Brasil, um helicóptero pode custar de R$ 400 mil a vários milhões de reais, dependendo do modelo, ano de fabricação e estado de conservação.

"Agora eu tenho um helicóptero!"

Franciny compartilhou o momento de euforia em suas redes sociais, mostrando detalhes da aeronave. “Achei que eu já tinha ganhado meu presente de aniversário semana passada, hoje o Momô vem com essa. Não tenho palavras para agradecer… só sei que agora eu tenho um helicóptero e vou sair voando por aí! Te amo, meu amor”, escreveu ela na legenda do vídeo.

O presente extravagante chocou os fãs da influenciadora, que rapidamente encheram os comentários com reações impressionadas.

"A Fran chega a ser até pobrinha perto dele. Amo esse casal!", brincou uma seguidora. "Uma lembrancinha básica de milhões!", comentou outra. Já um terceiro fã pediu: "Já queremos tutorial de maquiagem no helicóptero!".