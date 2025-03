Anitta, Angélica e Juliette participam de ritual místico: ‘Nos libertando’

Na noite desta quinta-feira (29), Anitta abriu as portas de sua mansão no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, para um ritual especial ao lado de grandes amigas como Angélica e Juliette. O encontro, que também contou com a presença de Kaique Cerveny, noivo da ex-BBB, marcou a chegada do equinócio do outono e foi compartilhado nas redes sociais da cantora.

A poderosa explicou que o ritual simbolizou um recomeço, destacando a importância de se libertar do passado e acolher o novo. “Para nós, o ano novo começa hoje. Primeiro dia de Áries, início do outono. Celebramos essa nova estação com um ritual de equinócio, elevando nossa frequência, olhando para dentro, nos libertando de tudo aquilo que a gente não quer mais e convidando o novo para fazer parte da jornada de 2025”, escreveu.

Na legenda, Anitta refletiu sobre a importância de respeitar os ciclos da vida e aprender com a natureza. “A vida é feita de ciclos, não dá para querer verão o ano inteiro. A natureza nos ensina que cada estação tem seu propósito para gerar frutos. Respeitando essa lei natural, a gente se conecta com o verdadeiro movimento da vida”, pontuou.

O evento foi conduzido pelos especialistas Max Tovar e Michelle LunaDeFuego, e contou com práticas de meditação e energização. Angélica e Juliette não esconderam a emoção ao compartilhar o momento. “Foi mágico”, disse a apresentadora. “Foi lindo”, completou a ex-BBB.

Nos comentários, outros famosos e seguidores reagiram ao momento. “Ah, que demais! Feliz ano novo para nós, arianas corajosas de alma! Somos potência”, celebrou Juliana Paiva. Bruna Griphao também demonstrou entusiasmo: “Eu quero essas fotos”. Já uma internauta brincou: “Ai, que delícia. Deu vontade de participar também”.