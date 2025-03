EXCLUSIVO: Ana Mosconi e João Rezende revelam bastidores do noivado

Faltando apenas um dia para oficializarem o noivado, Ana Mosconi e João Rezende abriram o coração e revelaram, com exclusividade, os bastidores da preparação para o grande dia. O casal, que irá celebrar a mais um passo no relacionamento neste domingo (23), escolheu transformar cada detalhe da jornada até aqui em um verdadeiro ritual de conexão, fé e amor.

Para Ana, o foco foi muito além da estética, embora o dia de princesa também tenha feito parte da rotina de cuidados. A influenciadora apostou em um preparo espiritual profundo ao lado do noivo, tornando o momento ainda mais significativo.“Sim, eu me preparei de várias formas para esse dia tão especial. Acho que o principal foi o nosso preparo espiritual. Eu e o João temos nos aproximado muito de Deus, fortalecendo nossa fé e buscando caminhar de forma mais alinhada com aquilo que acreditamos. Queríamos que esse momento fosse, acima de tudo, abençoado", contou Ana

Ela também compartilhou o cuidado com a própria autoestima e revelou estar vivendo a emoção com intensidade. "Teve o meu dia de princesa! Me cuidei bastante, escolhi tudo com carinho para me sentir bem comigo mesma e viver esse dia do jeitinho que sonhei. Estou muito ansiosa, confesso que nem tenho dormido direito! Mas é uma ansiedade boa, porque sei que esse é um grande passo na nossa história."

Já João Rezende preferiu uma abordagem mais discreta, mas não menos simbólica. Em vez de seguir rituais elaborados, o influenciador decidiu se preparar emocionalmente para viver cada segundo com entrega total. “Olha, eu não fiz nenhum ritual mirabolante não… mas acho que o meu maior preparo foi estar presente de verdade. Estar com a cabeça tranquila, com o coração leve, pra curtir esse momento como ele merece. Cortei o cabelo, escolhi uma roupa especial, claro… mas o principal foi me conectar com tudo o que a gente construiu até aqui”, revelou o noivo.

Juntos, o casal também fez questão de relembrar momentos marcantes da história que os trouxe até aqui. “Eu e a Ana conversamos bastante nos últimos dias, lembramos de várias fases da nossa história, e isso foi importante pra gente chegar aqui ainda mais certos da nossa escolha”, completou João.