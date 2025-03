Celebre a Páscoa com o Melhor Bacalhau do Brasil!

O Vila don Patto leva a Páscoa como um momento especial para reunir a família e celebrar com uma refeição inesquecível. No Vila Don Patto, a tradição portuguesa se mantém viva com pratos autênticos e saborosos, e, claro, o melhor bacalhau do Brasil!



Cardápio Especial de Páscoa



Nossos chefs preparam receitas tradicionais e sofisticadas para tornar sua experiência única. Confira algumas das opções que estarão à sua disposição:



Ambiente Charmoso e Aconchegante



Localizado em São Roque - SP, o Vila Don Patto oferece um espaço acolhedor e familiar, perfeito para a sua celebração de Páscoa. Aproveite a vista deslumbrante da natureza, a nossa carta de vinhos selecionada e o atendimento impecável que tornam a experiência ainda mais especial.



No empreendimento estão distribuídos diversos espaços, como o Playground, espaço preferido dos baixinhos, onde é possível aproveitar o Mini Carrossel, a Mini Roda-Gigante, a Cama Elástica, o Escorregador, a Casinha de Boneca, o Gira-Gira, entre outras atrações. Também conta com um espaço kids para os menores de cinco anos de idade; lojas de artesanatos, redário, sorveteria, café, padaria, adega/empório, casa de doces de portugueses e os requisitados Restaurante Português, o restaurante italiano La Pasta e o restaurante Bistro & Parrilla.





SERVIÇOS



Unidade 1: Estrada do Vinho, KM 2,5 - Jardim Villaça, São Roque – SP.

Informações: (11) 4711-3001.

Estacionamento: R 12,00 (a diária p/ carros, motos, vans e pedestres). Não é permitido a entrada de ônibus (veículo).



Unidade 2: Catarina Fashion Outlet



Endereço: Rodovia Presidente Castelo Branco, km 60 - São Roque - São Roque – SP. Telefone: (11) 41304800. Horário: 10:00 às 21:00



Informações sobre a programação pelo telefone: (11) 98804-6035



Venha celebrar a Páscoa com sabor e tradição no Vila Don Patto!