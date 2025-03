Quando saber operar um Paciente tendo um olhar humanizado

No meio do Planalto Central, um dos cirurgiões plásticos mais respeitados do país faz sucesso, mesmo sem ter um consultório na região. A uma hora e meia de voo, em Belo Horizonte, fica a clínica do Dr. Etienne, um especialista que prefere manter a discrição. Ele se destaca pelas cirurgias faciais com resultados naturais, provando que é possível rejuvenescer sem perder a autenticidade.

Nesta conversa, não vamos falar de técnicas cirúrgicas. O foco é outro: saúde, bem-estar e o que acontece por trás do trabalho desse médico que muda vidas e vai além da estética.

Já recusou operar algum paciente? Por quê?



Dr. Etienne: Sim. Antes de qualquer cirurgia, tenho conversas francas com os pacientes sobre expectativas e condições para um bom resultado. Questões físicas e psicológicas podem ser motivo para adiar ou até negar uma cirurgia. Se percebo que as expectativas estão desalinhadas com a realidade, prefiro não operar. Ser honesto faz parte do meu papel.

A expectativa é a principal causa de frustração em cirurgias?



Dr. Etienne: Ela tem um grande peso. Explico tudo detalhadamente na consulta inicial, mas o organismo de cada um responde de forma diferente. Além disso, o estado psicológico do paciente influencia muito na forma como ele percebe o resultado. Informação é fundamental para equilibrar expectativa, riscos e benefícios.



Quantas pessoas compõem sua equipe?



Dr. Etienne: Atualmente, são 10 profissionais que acompanham os pacientes em todas as etapas: na clínica, no hospital e no pós-operatório.

É uma equipe pequena? Por quê?



Dr. Etienne: A Ferrari tem 3 mil funcionários e atua em um único país. A Fiat tem 220 mil e está em mais de 60 países. Qual carro você prefere?

Nossa clínica tem um modelo boutique, focado em oferecer um serviço altamente qualificado e personalizado. O objetivo não é quantidade, e sim qualidade. Contamos com os melhores profissionais em cada área.

Além da parte física, o que mais é necessário para operar?



Dr. Etienne: Planejamento. A rotina do paciente deve estar organizada para o período pré e pós-operatório. Para isso, seguimos um checklist rigoroso, garantindo que tudo ocorra com segurança.

Como você acompanha o lado emocional dos pacientes?



Dr. Etienne: Acolhimento. Faz parte da nossa cultura. Medo e ansiedade são normais antes de uma cirurgia, e nossa equipe está sempre por perto para garantir tranquilidade e segurança. Também usamos tecnologia para manter contato próximo.

E quando surgem complicações? Como lida com isso?



Dr. Etienne: Confiança é fundamental. O paciente precisa saber que farei o meu melhor, mas complicações podem acontecer. Se algo sair do esperado, resolvemos juntos, até o fim.



Pode dar exemplos?



Dr. Etienne: Cicatrização é um bom exemplo. Mesmo seguindo todas as orientações, um paciente pode desenvolver queloide. Isso não é culpa do médico nem do paciente. É algo biológico. Outro caso comum é a fibrose, que pode ocorrer independentemente dos cuidados tomados.

Infelizmente, há pacientes mal-intencionados, mas com o tempo aprendemos a identificá-los antes da cirurgia e, nesses casos, prefiro não operar. Quando há transparência e respeito, qualquer problema pode ser resolvido.

A clínica apoia algum trabalho social?



Dr. Etienne: Sim. Admiramos e apoiamos a APAE, que trabalha para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência.

Quais são seus planos para 2025?



Dr. Etienne: Aprofundar meus estudos em lifting e consolidar a clínica como referência nessa cirurgia no Brasil. Além disso, quero continuar ministrando aulas e palestras sobre Deep Plane pelo mundo.

Você se dedica exclusivamente à cirurgia facial?



Dr. Etienne: Não foi uma escolha planejada. Com o tempo, fui me especializando e os resultados chamaram atenção. As palestras e o aumento da demanda por rejuvenescimento facial me levaram naturalmente a focar nessa área.

Quais são seus pilares?



Dr. Etienne: Evoluir sempre, sem perder o lado humano. Quero conhecer bem meus pacientes e valorizar a confiança que depositam em mim. Fora da clínica, minha família é o que me dá força e equilíbrio.

Como é sua rotina?



Dr. Etienne: De segunda a sexta, opero pela manhã e atendo pacientes à tarde. Nos finais de semana, fico com minha família e amigos. Entre tudo isso, viajo bastante, tanto para dar aulas quanto para descansar.

Encerramos aqui essa conversa com o Dr. Etienne, um bate-papo leve e enriquecedor. Agradecemos sua disponibilidade e atenção.

Dr. Etienne: Imagina, é sempre um prazer falar sobre o trabalho que tanto amo.