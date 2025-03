Neymar e Bruna Biancardi ignoram polêmicas e planejam casamento

Nada parece abalar Neymar e Bruna Biancardi. Segundo o colunista Matheus Baldi, mesmo após boatos de traição e polêmicas recentes, o casal continua firme e já estaria planejando o casamento. A cerimônia, segundo fontes próximas, deve acontecer em 2026, pouco depois do nascimento da segunda filha do jogador, Mel.

Ainda de acordo com a publicação, a festa será marcada por momentos especiais, incluindo a participação das duas filhas do casal, Mavie e Mel, como daminhas de honra, além da presença do primogênito do craque, Davi Lucca.

A decisão de oficializar a união demonstra que o casal conseguiu superar os momentos turbulentos que tomaram conta dos holofotes nos últimos meses. Neymar e Bruna optaram por focar no futuro e na construção de uma família, ignorando as especulações e mantendo a discrição sobre os próximos passos.

Os rumores do casamento chegam justamente após um período conturbado, mas ao que tudo indica, nada foi capaz de mudar os planos do jogador e da influenciadora. Resta saber quando o casal fará o anúncio oficial.