Especialista fala sobre doença que afeta Yasmin Brunet e outras famosas

O que antes era tratado como mera vaidade ou "preguiça para emagrecer" agora é assunto sério nos consultórios médicos. O lipedema, doença crônica que tem atingido milhares de mulheres ao redor do mundo, vem ganhando destaque nas redes sociais graças a famosas como Yasmin Brunet, Carla Prata, Paolla Oliveira, Jackie Sampaio e outras famosas decidiram romper o silêncio e expor publicamente o drama que vivem por trás das câmeras.

Caracterizado por um acúmulo anormal de gordura, especialmente nas pernas — e, em alguns casos, nos braços — o lipedema provoca inchaço, dor constante e limitações físicas severas. Muitas vezes confundido com obesidade ou linfedema, o distúrbio costuma ser diagnosticado tardiamente, o que só agrava o quadro clínico e psicológico das pacientes.

A médica especialista Dra. Roana Lacerda reforça a importância da identificação correta do problema. “O diagnóstico do lipedema é baseado no histórico pessoal e no exame físico do paciente. Em alguns casos, exames de imagem como o ultrassom podem ajudar a diferenciar o lipedema de outras condições, mas a experiência do médico é fundamental para identificar a doença corretamente”, destaca.

O desconhecimento por parte de muitos profissionais da saúde tem feito com que mulheres sofram durante anos, recebendo indicações inadequadas como dietas radicais ou até mesmo cirurgia bariátrica — que, segundo especialistas, não tratam o lipedema, já que a doença não está relacionada exclusivamente ao excesso de peso, mas sim a fatores hormonais e genéticos.

Ainda sem cura, a condição exige um tratamento constante e multidisciplinar. “Todos os pacientes têm indicação para o tratamento clínico e podem apresentar bons resultados sem cirurgia”, afirma a Dra. Roana. O protocolo inclui mudanças no estilo de vida, alimentação anti-inflamatória, atividade física adaptada e, em alguns casos, lipoaspiração específica, considerada uma opção para os quadros mais avançados.

Além das intervenções clínicas, terapias como drenagem linfática manual e uso de roupas compressivas têm sido indicadas para aliviar os sintomas. “A compressão, feita com meias elásticas, bandagens e leggings compressivas, pode ajudar a reduzir o inchaço e a dor”, ressalta a médica.

Celebridades têm sido fundamentais para ampliar a discussão sobre o lipedema. Yasmin Brunet, por exemplo, já falou sobre a luta contra a doença, alertando seus seguidores sobre a importância de se informar. Já Jackie Sampaio, ex-participante do reality PC, compartilhou sua própria experiência: “Falar sobre isso é essencial para que mais mulheres identifiquem os sintomas e procurem ajuda médica”, declarou.

Mas por trás do impacto físico, existe também um lado emocional devastador. “Muitas mulheres enfrentam dificuldades para encontrar roupas adequadas, além da estigmatização social, sendo frequentemente julgadas como ‘preguiçosas’ ou ‘desleixadas’”, aponta a especialista.

O abalo na autoestima, os olhares de julgamento e os comentários maldosos somam-se à dor física, resultando em um cenário alarmante. Estudo recente mostrou que apenas 20,4% das mulheres com lipedema consideram ter uma boa qualidade de vida, sendo comum a presença de ansiedade, depressão e isolamento social.

Ignorado por muitos e mal compreendido por outros, o lipedema não é apenas um problema estético. Quando não tratado adequadamente, pode evoluir para situações de risco extremo. “Nos estágios avançados, há grande acúmulo de líquido, o que pode levar ao linfedema associado. Isso aumenta o risco de infecções, como a celulite, além de favorecer o desenvolvimento de varizes e trombose venosa profunda (TVP), que pode ser fatal”, alerta a médica.

Além disso, a sobrecarga gerada pelo acúmulo de gordura pode comprometer articulações, favorecendo o surgimento de artrite, osteopenia e até osteoporose.