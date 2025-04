SEO BH do Eduardo Esquivel: O Segredo pra Chegar ao Topo do Google

Se você já tentou entender por que alguns sites aparecem logo na primeira página do Google enquanto outros ficam perdidos lá atrás, provavelmente já esbarrou no termo SEO. E se mora em Belo Horizonte ou tá procurando alguém que realmente entenda desse jogo, é bem capaz que tenha ouvido falar do Eduardo Esquivel e do SEO BH . Eu mesma já passei por essa curiosidade, e resolvi dar uma espiada pra ver o que esse cara tem de especial. Spoiler: é coisa boa!

O Eduardo não é só mais um nome no mundo do marketing digital. Ele é aquele tipo de pessoa que parece ter nascido pra descomplicar o que, pra maioria, é um baita mistério. Natural do Panamá, mas já bem mineirinho de coração, ele trouxe pro Brasil uma bagagem de mais de 17 anos mexendo com SEO – isso mesmo, desde 2007 ele tá nessa! E não é só papo: o site dele, o SEO BH, tá lá, firme e forte, no topo das buscas por “SEO BH”. Se isso não é prova de que o homem sabe o que faz, eu não sei o que é.

Fui dar uma fuçada no e logo vi que o negócio não é só sobre promessas bonitas. O Eduardo e a equipe da Goomarketing, que ele comanda, focam em algo que eu acho genial: resultados de verdade. Nada de ficar enchendo linguiça com termos complicados pra impressionar. Eles pegam o seu site e, com estratégias que misturam técnica afiada e um toque de criatividade, te ajudam a aparecer pras pessoas certas, na hora certa. Quer exemplo? Eles dominam nichos pesados, tipo medicina estética e desentupidoras, onde cada clique no Google Ads pode custar uma fortuna. Com o SEO deles, você economiza esse dinheiro e ainda chega no topo sem pagar por anúncios.

O que eu mais gostei de descobrir é que o Eduardo tem uma visão diferente. Ele não fica só no básico de “otimizar o site”. Ele vai além, mexendo com o chamado SEO Off-Page – que é tipo um trabalho de bastidores pra fazer seu site ganhar autoridade na internet – e também no SEO Local, que é perfeito pra quem quer bombar em BH ou em qualquer canto específico. Ele já treinou equipes, escreveu livro (o “The Black Side”, pra quem curte um mergulho mais fundo no assunto) e até dá consultoria pra agências lá fora. Ou seja, o cara não tá brincando em serviço.

Mas o que isso significa pra quem tá começando ou tem um negócio e quer crescer online? Significa que com o SEO BH você não fica só sonhando com a primeira página do Google – você tem um plano pra chegar lá. Conversei com um amigo que contratou o serviço deles pra uma loja de cosméticos aqui em Belo Horizonte, e ele disse que o tráfego do site deu um salto em poucos meses. “Era como se o Google finalmente tivesse me enxergado”, ele brincou. E olha, não duvido nada, porque o Eduardo tem esse jeito de transformar números e algoritmos em algo quase mágico.