A importância da manutenção de chillers para eficiência e economia

Em uma cidade como Belo Horizonte, onde o calor pode apertar e a demanda por climatização eficiente é constante, os chillers se destacam como solução para grandes ambientes, de hospitais a indústrias. Mas, para que esses sistemas de refrigeração entreguem o prometido, a manutenção é essencial – e é aí que a BH Split entra em cena. Com mais de 20 anos de mercado, a empresa se consolidou como referência na capital mineira ao oferecer serviços especializados para manter chillers funcionando a pleno vapor.

Os chillers, equipamentos robustos que resfriam água para alimentar sistemas de ar-condicionado, são o coração de muitas operações. Seja em um shopping lotado ou em uma fábrica que não pode parar, uma falha nesse sistema pode significar prejuízos enormes. “A manutenção preventiva é o segredo para evitar dores de cabeça. Um chiller bem cuidado dura mais e consome menos energia”, explica Carlos Eduardo, supervisor técnico da BH Split, enquanto ajusta uma ferramenta em uma de suas visitas a clientes.

O que a BH Split faz?

No site da empresa ( bhsplit.com.br ), o serviço de manutenção de chillers é descrito como um processo minucioso. A equipe começa com a limpeza dos componentes principais, como condensadores e evaporadores, que acumulam sujeira com o tempo e perdem eficiência. “A gente também verifica vazamentos de gás refrigerante e checa o sistema elétrico. Um fio mal conectado pode ser o começo de um problema maior”, conta Carlos, que já viu de tudo em seus anos de experiência.

BH Split atende tanto a manutenção preventiva – aquela feita para evitar surpresas – quanto a corretiva, quando o equipamento já apresenta defeitos. “O ideal é não esperar quebrar. Mas, se acontece, nossa equipe está pronta para resolver rápido”, garante o técnico. A empresa ainda oferece contratos de manutenção, uma opção popular entre clientes corporativos que precisam de um acompanhamento contínuo.

Por que isso importa?

Além de manter o conforto térmico, a manutenção regular tem impacto direto na conta de luz. Um chiller mal ajustado pode gastar até 30% mais energia, segundo estimativas do setor. Em tempos de tarifas altas, esse é um argumento de peso. “Teve um cliente que, depois de uma revisão completa, viu a eficiência do chiller subir e o custo cair na hora”, lembra Carlos, com um sorriso de quem sabe o valor do trabalho bem-feito.

Outro ponto forte da BH Split é a proximidade com o cliente. Baseada em Belo Horizonte, a empresa conhece as particularidades da região – da poeira das áreas industriais à umidade que castiga os equipamentos. “Não é só técnica, é entender o que o cliente precisa. Cada caso é um caso”, diz ele.

Tradição e confiança

Com duas décadas de atuação, a BH Split não é novata no ramo. A empresa já realizou mais de 2 mil instalações pelo Brasil e mantém uma frota própria para atender com agilidade. “Nosso diferencial é o compromisso. O cliente liga, a gente vai. E fazemos direito”, afirma Carlos, enquanto organiza a agenda do dia.