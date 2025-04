Manutenção de ar-condicionado de painéis e gabinetes é essencial

Em um galpão industrial ou em uma sala de máquinas, onde o calor dos equipamentos eletrônicos pode transformar o ambiente em uma sauna, os aparelhos de ar-condicionado de painel e gabinetes são verdadeiros heróis silenciosos. Responsáveis por manter a temperatura sob controle em painéis elétricos e sistemas sensíveis, esses dispositivos exigem manutenção especializada – e a BH Split, empresa mineira com mais de duas décadas de estrada, tem se destacado ao oferecer esse serviço em Belo Horizonte e além.

Diferente dos aparelhos domésticos, os ar-condicionados de painel são projetados para uma missão crítica: proteger componentes eletrônicos de superaquecimento. “Se um painel de controle para de funcionar por causa do calor, uma linha de produção inteira pode travar. O prejuízo é imediato”, explica Fernanda Lima, engenheira da BH Split, enquanto supervisiona uma manutenção em uma fábrica na região metropolitana.

Manutenção sob medida

O trabalho da BH Split com esses equipamentos começa com uma análise detalhada. A equipe verifica filtros de ar, que frequentemente ficam entupidos por poeira industrial, e inspeciona o sistema de refrigeração. “A limpeza é essencial. Um filtro sujo força o aparelho a trabalhar mais, gasta energia à toa e ainda reduz a vida útil dos componentes”, diz Fernanda. Vazamentos de gás refrigerante e o estado das serpentinas também entram na checagem – tudo para garantir que o ar frio chegue onde precisa.

A manutenção corretiva, para casos de falhas, também faz parte do pacote. “Às vezes, o cliente só percebe o problema quando o painel começa a dar erro. Aí a gente entra para resolver rápido e evitar que o estrago aumente”, conta a engenheira. A BH Split oferece ainda contratos de manutenção preventiva, uma escolha comum entre indústrias que não podem se dar ao luxo de imprevistos.

Por que é tão importante?

Em ambientes industriais, o ar-condicionado de painel não é apenas uma questão de conforto – é uma peça-chave para a operação. Máquinas de CNC, servidores de TI e sistemas de automação dependem de temperaturas estáveis para funcionar sem travar ou queimar. “Já vi casos em que a falta de manutenção custou milhares de reais em peças queimadas. Prevenir é sempre mais barato”, alerta Fernanda.

Além disso, há o fator energia. Um aparelho mal conservado consome mais eletricidade, algo que pesa no bolso em tempos de tarifas altas. A BH Split estima que uma manutenção bem-feita pode melhorar a eficiência energética em até 25%, um alívio para gestores atentos ao orçamento.

Experiência local

Com sede em Belo Horizonte, a BH Split traz uma vantagem: conhece o terreno. A poeira das mineradoras, o calor seco do interior mineiro e até a umidade ocasional são desafios que a empresa já aprendeu a enfrentar. “Cada cliente tem uma necessidade diferente. A gente adapta o serviço ao que o ambiente pede”, explica Fernanda. A frota própria e a equipe treinada garantem agilidade, algo essencial quando o tempo de parada de uma máquina pode custar caro.

Um mercado em alta

Com a digitalização crescente das indústrias e o aumento de sistemas automatizados, a demanda por ar-condicionado de gabinetes só cresce. E a BH Split, que já instalou mais de 2 mil sistemas pelo Brasil, parece estar no lugar certo. “É um nicho técnico, mas a gente faz com paixão. Ver uma linha de produção voltar a funcionar por causa do nosso trabalho é gratificante”, diz Fernanda, com o orgulho de quem sabe a importância do que faz.