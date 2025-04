Empresa de BH dá vida a casamentos com convites e sacolas que encantam

Em meio aos preparativos de um casamento, onde cada escolha reflete a alma da celebração, o Ateliê da Lola, baseado em Belo Horizonte, surge como um oásis para noivos que buscam convites e sacolas personalizadas com personalidade e preço justo. Pelo site https://www.ateliedalola.com.br/, a empresa mineira oferece um serviço que mistura criatividade artesanal com praticidade, conquistando casais de norte a sul do país.

Liderado por Lola Fernandes, o ateliê nasceu da paixão por criar peças que carregam emoção. “Sempre achei que os detalhes fazem o evento. Um convite bem-feito já coloca os convidados no clima da festa”, conta ela. No site, é possível encontrar opções para todos os estilos: convites com detalhes em aquarela para casais românticos, modelos rústicos com cordões de juta ou designs clean para quem prefere o clássico. Os valores começam em R$ 2,50 por unidade, o que torna o sonho palpável mesmo para orçamentos mais enxutos.

As sacolas personalizadas, outro ponto alto do portfólio, são perfeitas para lembrancinhas ou kits especiais. Feitas em papel resistente, como o kraft 170g ou o AP180g, elas podem ser adaptadas ao tema do casamento ou até levar a identidade de um negócio. “Pedi sacolas com um monograma nosso, e foi um diferencial na entrega das lembranças. Os convidados adoraram”, diz Mariana Lopes, de 30 anos, que se casou em Campos do Jordão (SP) no início do ano. Acima de 250 unidades, a personalização ganha ainda mais liberdade, com cores e estampas sob medida.

O processo é descomplicado: após o pedido online, o cliente conversa diretamente com a equipe para definir os detalhes. Em cerca de 15 dias úteis, a produção é finalizada, e o envio, feito pelos Correios, chega a qualquer canto do Brasil. “Eu moro no interior do Pará e tinha medo de não dar certo, mas a comunicação foi ótima, e tudo chegou perfeito”, relata Camila Souza, de 27 anos, cliente recente.

O Ateliê da Lola, que opera a partir do bairro Coração Eucarístico, já é um nome conhecido entre quem planeja casamentos. Em sites de avaliação como casamentos.com.br, as notas altas refletem o cuidado da empresa. “Eles captaram o que eu queria sem eu precisar explicar muito. O convite ficou delicado, e as sacolinhas foram um charme à parte”, elogia Lucas Almeida, que encomendou itens para seu casamento em dezembro.

Num mercado cheio de opções genéricas, o ateliê se destaca por entregar produtos que parecem feitos à mão, mas com a eficiência de quem entende o ritmo dos preparativos. Para Lola, o maior retorno é ver a felicidade dos clientes. “Quando alguém diz que o convite emocionou ou que a sacola virou lembrança na casa dos convidados, sinto que valeu a pena”, afirma. Para noivos em busca de algo especial, o Ateliê da Lola prova que o toque artesanal ainda tem seu lugar – e que pode caber no bolso.

