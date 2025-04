Ator da Netflix Vito Pirbazari morre aos 44 anos em academia

O mundo do entretenimento e do fisiculturismo está de luto. Vito Pirbazari, ator e atleta de 44 anos, faleceu de forma repentina enquanto treinava em uma academia na Alemanha. Segundo informações preliminares, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Natural de Teerã, no Irã, Pirbazari construiu uma carreira de destaque tanto no universo fitness quanto na atuação. Seu rosto ficou conhecido internacionalmente após interpretar um papel na série de ação da Netflix Dogs Of Berlin. Além disso, ele também participou de produções como Pumpen, Viktor Bringt’s e Haps – O crime não compensa.

A notícia de sua morte pegou todos de surpresa e deixou fãs e amigos desolados. Nas redes sociais, diversas homenagens surgiram, ressaltando não apenas seu talento, mas também sua dedicação ao esporte e sua influência no meio fitness.

Pirbazari deixa um filho e um legado marcado pela superação e disciplina. A causa exata de sua morte ainda não foi oficialmente confirmada, mas o episódio levanta questionamentos sobre os riscos do alto desempenho físico sem o devido acompanhamento médico.