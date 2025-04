Aretuza Lovi lança "Borogodó 2", uma imersão vibrante cultural

Aretuza Lovi está de volta com seu novo álbum, “Borogodó 2”, que mergulha nas suas vivências do Norte e Nordeste, regiões que marcaram o início de sua trajetória musical. Com 13 faixas envolventes, o projeto é uma verdadeira celebração dos ritmos brasileiros, passando pelo forró, arrocha, tecnobrega e calypso.



O disco traz colaborações de peso, como Johnny Hooker, ATTOOXXA, Fruto Sensual, Allanzinho, Klessinha e Calcinha Preta, consolidando-se como a trilha sonora perfeita para o verão. Entre músicas inéditas e regravações emocionantes, “Borogodó 2” traduz a essência artística de Aretuza e reforça seu compromisso com a autenticidade musical.





"Esse álbum é a realização de um sonho. Sempre quis criar algo que refletisse minhas vivências e referências musicais. Comecei minha carreira trabalhando em bandas de forró, e agora posso trazer essa energia de volta, dessa vez ao lado de artistas que sempre admirei", revela Aretuza.



A grande aposta do álbum é a faixa “Dependente”, um forró sofrência dançante que ganha lyric video nesta quinta-feira (20), às 21h. Apresentada por Aretuza durante o Carnaval, a música conquistou o público e promete ser um dos grandes destaques do disco.



O processo de criação de “Borogodó 2” foi longo e minucioso, desde o lançamento do primeiro “Borogodó”, em 2022. Com a participação de renomados produtores e compositores, incluindo Waldo Squash, um dos precursores do tecnobrega, o álbum carrega uma energia especial e um profundo respeito pelas sonoridades que o inspiraram. Para a capa, a artista contou com seu parceiro Joseferson, artista que também assina a capa do primeiro “Borogodó”.



Com “Borogodó 2”, Aretuza reafirma seu lugar na música brasileira, trazendo um projeto repleto de identidade, emoção e, claro, muito borogodó!