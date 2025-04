Ashlley Vittar explica como o sobrenome virou símbolo drag

No universo drag, sobrenomes muitas vezes representam uma linhagem artística, uma forma de reconhecimento e apadrinhamento dentro da cena. E poucos nomes ganharam tanto destaque quanto “Vittar”. O que muitos não sabem é que o sobrenome, que hoje ecoa pelo Brasil e no exterior, teve sua origem com Ashlley Vittar, muito antes de Pabllo Vittar se tornar um fenômeno da música pop.

Ashlley começou sua trajetória na arte drag entre os 17 e 18 anos, tornando-se um dos nomes mais influentes das noites paulistanas. Talentoso e visionário, ele não apenas brilhou nos palcos, como também se destacou como maquiador de celebridades. Durante seu crescimento no meio artístico, Ashlley adotou o sobrenome Vittar e, com o tempo, viu seu nome se tornar referência para outras drags que o consideravam uma inspiração.

Com o passar dos anos, a drag culture manteve sua tradição de “apadrinhamento”, onde drags mais experientes transmitem conhecimento e apoio para as novas gerações. Foi nesse contexto que Ashlley viu o sobrenome Vittar ser adotado por outras artistas, incluindo Pabllo Vittar, que no início de sua trajetória o tinha como referência. “Ela me disse que queria ser como eu e que um dia me daria muito orgulho”, relembra Ashlley.

Hoje, o nome Vittar é reconhecido internacionalmente, mas sua origem tem raízes em um legado de talento, pioneirismo e representatividade que começou com Ashlley. Mais do que um sobrenome, Vittar se tornou um símbolo de força e empoderamento para drags e artistas LGBTQIA+ que buscam seu espaço na arte.