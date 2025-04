Felipe Neto mescla enredo político e distópico em vídeo e desaparece

Felipe Neto anuncia possível candidatura à presidência e apresenta rede social com estética inspirada em '1984'. Ação é real ou crítica ao sistema? Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões.

Felipe Neto voltou a movimentar o debate público nesta quinta-feira (3) ao divulgar um vídeo enigmático em que afirma que lançará sua pré-candidatura à Presidência da República em 2026. Mas não parou por aí, o influenciador apresentou também o conceito de uma nova rede social, batizada de Nova Fala, que promete captar e analisar informações “voluntariamente fornecidas pelos usuários”.

Com visual sombrio, linguagem calculada e uma estética que remete ao clássico distópico 1984, de George Orwell, a gravação levantou suspeitas imediatas. Seria um experimento social, uma crítica afiada ao cenário político ou um lançamento publicitário camuflado? Enquanto fãs se dividem entre o riso e o espanto, especialistas começam a analisar o impacto da mensagem.

“Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos, porque eu precisava ter um olhar de fora. Como em toda a minha carreira, eu baseio as minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade”, declara Felipe em tom sóbrio e provocador.

A proposta da Nova Fala vai ainda mais fundo ao se inspirar diretamente no conceito de “novilíngua”, presente no livro de Orwell. Na obra, trata-se de uma linguagem artificial criada para restringir pensamentos críticos — ferramenta essencial de um regime opressor. No vídeo, Felipe Neto cita o “domínio da informação” como pilar da plataforma e promete usar a nova tecnologia para guiar decisões políticas baseadas na vontade da maioria.

“Assim como um pai precisa vigiar o seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É isso o que eu quero ser para o povo brasileiro: um pai, tão generoso quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais para isso, como um irmão mais velho.”

Até o momento, Felipe Neto não está filiado a nenhum partido e nunca disputou um cargo político. Mas garantiu que fará um novo pronunciamento nesta sexta-feira (4), ao meio-dia, aumentando ainda mais o suspense. A pergunta que não quer calar: estamos diante de uma campanha presidencial real ou de um alerta sobre os caminhos perigosos da política e da tecnologia? Ou será que tudo não passa de uma grande encenação para anunciar a próxima leitura do seu clube do livro? Os fãs mais atentos já especulam: 1984, de George Orwell, pode ser a obra escolhida do mês. E se for, Felipe já conseguiu fazer com que o Brasil inteiro entre na história.