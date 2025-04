Doença crônica: lipedema afeta celebridades e exige atenção médica

O lipedema é uma condição crônica que afeta principalmente mulheres e se caracteriza pelo acúmulo anormal e doloroso de gordura, especialmente nas pernas e, em alguns casos, nos braços. Essa condição é frequentemente confundida com obesidade ou retenção de líquidos, mas tem características próprias e exige um tratamento específico. Segundo a Dra. Mariana Mattedi, especialista em nutrologia clínica e esportiva, o diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações futuras.

"O lipedema é uma doença crônica do tecido conjuntivo e do tecido adiposo, onde ocorre uma alteração da circulação linfática e dos capilares sanguíneos, além de uma modificação nos receptores hormonais, principalmente de estradiol, que é um hormônio feminino. Isso faz com que o tecido adiposo cresça de maneira desproporcional, comprimindo vasos linfáticos e nervos, o que gera dor intensa e hematomas espontâneos", explica a especialista.

Muitas celebridades já vieram a público compartilhar seus desafios com o lipedema, ajudando a aumentar a conscientização sobre a doença. Confira cinco famosas que convivem com essa condição:

1. Carla Prata

A apresentadora e ex-dançarina Carla Prata revelou que convive com o lipedema há anos. Em suas redes sociais, ela compartilhou as dificuldades que enfrentou para conseguir um diagnóstico correto e os tratamentos que a ajudaram a reduzir os sintomas, incluindo drenagem linfática e mudanças na alimentação.

De acordo com a Dra. Mariana, "o tratamento consiste em uma dieta anti-inflamatória, que exclui completamente glúten, leite e açúcar, além da prática de atividade física, especialmente musculação, e o uso de meias compressivas".





2. Paquita Tati Maranhão

A ex-paquita Tati Maranhão também falou abertamente sobre sua luta contra o lipedema. Durante muito tempo, ela enfrentou críticas por conta das mudanças no seu corpo até descobrir que se tratava de uma condição crônica. Hoje, Tati usa sua experiência para alertar outras mulheres sobre a importância do diagnóstico e do tratamento adequado.

"A autoestima das mulheres é fortemente impactada pelo lipedema, pois o acúmulo desproporcional de gordura gera um aspecto de casca de laranja na pele, deixando o corpo assimétrico. Isso compromete muito a autoconfiança", ressalta a especialista, Dra. Mariana.

3. Paolla Oliveira

A atriz Paolla Oliveira já comentou em entrevistas sobre as dificuldades causadas pelo lipedema. Apesar de manter uma rotina intensa de treinos, ela percebeu que algumas regiões do corpo apresentavam um acúmulo desproporcional de gordura e inchaço. Após descobrir a condição, passou a adotar terapias específicas para lidar com os sintomas.

A Dra. Mariana destaca que "apenas mudanças na dieta e exercícios não são suficientes para tratar o lipedema. Muitas vezes, é necessária a reposição hormonal, principalmente com implantes hormonais, para reduzir os níveis de estradiol e equilibrar os hormônios, melhorando os sintomas da paciente".

A atriz Paolla Oliveira se despediu do posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio no desfile das campeãs do Carnaval do Rio neste ano, após sete carnavais.

A atriz se afastará do carnaval por um tempo para se dedicar ao papel de Heleninha, em Vale Tudo e à família.

4. Yasmin Brunet

A modelo Yasmin Brunet é outra celebridade que tornou público seu diagnóstico de lipedema. Para ela, entender a doença foi um alívio, pois sempre se questionava sobre o motivo de não conseguir reduzir certas áreas do corpo mesmo mantendo uma alimentação saudável e praticando exercícios regularmente. Hoje, ela compartilha dicas sobre tratamentos e aceitação corporal.

"Como o lipedema é uma doença inflamatória, terapias injetáveis com substâncias anti-inflamatórias, como a enzima Q10 e NAD, são fundamentais para melhorar a energia mitocondrial e reduzir a inflamação", explica a Dra. Mariana.

5. Ex-BBB Amanda Meirelles

A campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, também faz parte do grupo de mulheres diagnosticadas com lipedema. Em suas redes sociais, ela explica como descobriu a condição e quais mudanças adotou para aliviar os sintomas, incluindo acompanhamento médico especializado e terapias linfáticas. Ela publicou um desabafo em seu Instagram sobre o fato de ter a doença.

"Sim, eu tenho lipedema... E, posso falar? Não tem nada a ver com sobrepeso, celulite ou inchaço causado pelas roupas. Conversar abertamente sobre isso aqui foi uma das maneiras que encontrei para conscientizar vocês. Eu sei que muitas por aí ainda nem se atentaram que essa 'dor' nas pernas ou nos braços pode ser, sim, lipedema, e não é frescura! E, saibam, tem tratamento", comentou Amanda.

A especialista, Dra. Mariana, faz um alerta sobre o tratamento da doença: “o tratamento do lipedema deve ser sempre clínico. A cirurgia pode ser realizada para melhorar a estética, mas ela não trata a doença em si. O ideal é seguir um tratamento completo antes de optar por qualquer procedimento cirúrgico",





Conscientização e Prevenção

O lipedema ainda é pouco conhecido, mas a conscientização sobre a doença tem crescido, principalmente graças a figuras públicas que compartilham suas experiências. Segundo a Dra. Mariana, a prevenção e o tratamento precoce são fundamentais.

"O lipedema tem características genéticas e geralmente aparece em fases específicas da vida da mulher, como puberdade, gravidez e menopausa, momentos em que há um aumento significativo dos níveis de estradiol. Para evitar a progressão da doença, é essencial evitar o uso de anticoncepcionais orais combinados, manter uma dieta anti-inflamatória e praticar atividade física regularmente", conclui.

Caso você perceba sintomas semelhantes, procure um especialista para avaliação e tratamento adequado. Quanto mais cedo o lipedema for identificado, mais eficaz será o controle da doença.