Patrícia Ramos viraliza com dica inusitada de pós-treino

Patrícia Ramos mostrou mais uma vez por que é um fenômeno na internet! Com seu jeito irreverente e leve, a apresentadora e criadora de conteúdo conquistou o público ao compartilhar um vídeo que já ultrapassou a marca de 4 milhões de visualizações em menos de 48 horas. No vídeo, Patrícia dá um conselho inusitado para manter o foco na alimentação pós-treino: colocar um biquíni logo que chegar da academia.

“Independente do turno, bota o biquíni para você prestar atenção no que você vai ingerir de pós-treino, para você ver bem o que você está fazendo na academia, para você valorizar!”, explica Patrícia no vídeo.

“Todo dia eu pegando na enxada, pegando na pá, construindo essa obra de arte, construindo esse monumento, para chegar na hora da alimentação, do abastecimento, vacilar? Não, que isso!”, brinca com bom humor.

O sucesso do conteúdo reflete o forte engajamento de Patrícia com sua rotina fitness, que agora faz parte também de seus negócios. Aos 25 anos, ela se tornou sócia da Silva Gym, a primeira rede de academias premium do Brasil, onde compartilha diariamente vídeos treinando e incentivando seus seguidores.

A influenciadora, que soma mais de 5,6 milhões de seguidores no Instagram e 4,9 milhões no TikTok, tem uma relação genuína com a Silva Gym, tendo começado como aluna antes de investir na marca. Agora, com a expansão da rede para São Paulo e novas unidades no Rio de Janeiro, Patrícia segue firme na missão de inspirar ainda mais pessoas a cuidarem da saúde—e claro, sem perder a leveza e o bom humor!