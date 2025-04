Simaria surpreende ao aparecer no show de Simone Mendes

Dois anos após o fim da dupla que conquistou o Brasil, Simone e Simaria protagonizaram um reencontro de arrepiar neste domingo (6), durante o show de comemoração dos 20 anos de Jorge & Mateus, em São Paulo. Longe dos holofotes desde que se afastou por questões de saúde mental, Simaria surpreendeu o público ao prestigiar de perto a apresentação da irmã, Simone Mendes.

Em um momento repleto de nostalgia, a presença de Simaria arrancou aplausos calorosos da plateia. Ela não subiu ao palco para cantar, mas bastou ser vista nos bastidores para que os rumores de reconciliação tomassem conta das redes. Mesmo com o fim da parceria artística, o laço de sangue falou mais alto — e emocionou fãs que, por anos, pediram por esse reencontro.

Simone, que hoje trilha com sucesso sua carreira solo com hits como “Erro Gostoso” e “Dois Tristes”, já havia falado abertamente sobre a nova fase da relação com a irmã. Em entrevista ao Mais Você, da Globo, ela explicou: “A melhor parte disso tudo é que nós somos irmãs. Melhor do que trabalhar junto é ser irmã. Ela está sempre em casa, churrasco, filhos brincando”.

Simaria, por sua vez, continua em pausa da carreira, priorizando o cuidado com a saúde mental. Desde 2022, a cantora tem falado com coragem sobre o tratamento psiquiátrico que iniciou e se tornou voz ativa na luta contra os tabus que ainda cercam a saúde emocional. “Não tenho vergonha de pedir ajuda”, chegou a dizer em entrevistas anteriores.

Mesmo distante dos palcos, a força da presença de Simaria neste show mostra que, apesar do silêncio musical, a conexão entre as irmãs segue firme — e, talvez, mais forte do que nunca. O reencontro não só aqueceu os corações dos fãs como também alimentou esperanças: será que vem nova fase por aí? Ou seria só um capítulo de carinho e apoio? Uma coisa é certa — ninguém saiu ileso dessa noite histórica.