Léo Dias se pronunciou direto da UTI: "Meu estado está melhorando"

Léo Dias, de 49 anos, falou diretamente com o público sobre seu estado de saúde. Internado desde o dia 3 de abril na UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, o jornalista surgiu nas redes sociais nesta terça-feira (8) para tranquilizar os fãs e agradecer o carinho recebido durante o período delicado.

Em um vídeo comovente, Léo apareceu com semblante sereno, mas visivelmente abatido, e fez questão de reconhecer a onda de apoio que recebeu nos últimos dias. “Oi pessoal. Estou aqui, fazendo esse vídeo porque desde ontem a gente tem recebido inúmeras mensagens, muita gente preocupada comigo, com meu estado de saúde”, iniciou o comunicador, visivelmente emocionado.

VEJA:

Segundo o próprio Léo, o quadro de pneumonia vem sendo controlado e, apesar de ainda estar sob cuidados médicos intensivos, ele já enxerga uma luz no fim do túnel. “Continuo internado aqui no hospital São Luiz, meu estado está melhorando, eu estou me recuperando aos poucos, acredito que semana que vem eu já esteja de volta ao trabalho”, revelou.

Em um gesto de gratidão, o jornalista reforçou a importância das orações que vem recebendo. “Estou aqui, principalmente, para agradecer as mensagens de vocês, as inúmeras mensagens. Meu telefone não para, telefone da minha família não para, são muitas pessoas. E as orações de quem torce por mim. Agradecer a equipe do hospital e obviamente e principalmente ao nosso senhor Jesus Cristo. Obrigada”, finalizou.

O desabafo sincero de Léo mobilizou milhares de internautas, que continuam mandando boas energias ao colunista, conhecido por sempre estar no centro dos furos de celebridades. Agora, o foco é sua recuperação completa e o retorno à rotina intensa que sempre marcou sua carreira.

Enquanto isso, os fãs seguem acompanhando cada passo dessa batalha pela saúde — e torcendo pela volta do jornalista mais polêmico e amado do país.