Especialista recomenda maior atenção à proteção de dados em rede

Na chamada “Era Digital”, agora adotada pela maioria da população mundial, há uma preocupação crescente sobre como os dados pessoais e corporativos são tratados on-line. Essas preocupações são justificadas, dado o número crescente de golpes globais e violações de dados. O último dia 31 de março — Dia Mundial do Backup — serviu como um lembrete oportuno de quão vital é proteger nossos dados em um mundo cada vez mais dependente de tecnologia.



De acordo com o engenheiro de software sênior Daniel Benniah, os backups são uma camada fundamental de defesa contra a perda de dados, seja causada por falha de hardware, exclusão acidental, ataques de ransomware ou desastres naturais. “Em um mundo onde a vida de indivíduos e empresas gira em torno de informações digitais, a perda de dados pode significar a perda de memórias insubstituíveis, registros confidenciais de clientes ou até mesmo operações inteiras”, explica ele.



“Como um esquema tático de futebol, uma boa estratégia de backup segue a regra 3-2-1: mantenha três cópias dos seus dados, em duas mídias diferentes, com uma cópia armazenada fora do local — normalmente na nuvem”, diz Daniel. “Mas o backup sozinho não é suficiente — você precisa testar regularmente seu processo de restauração. Um backup que não pode ser restaurado é apenas uma ilusão.”



Embora as plataformas de nuvem ofereçam conveniência e escalabilidade, Daniel enfatiza que elas operam em um modelo de responsabilidade compartilhada. Os provedores de nuvem protegem a infraestrutura, mas os usuários são responsáveis por seus dados, controles de acesso e definições de configuração. À medida que mais indivíduos e empresas adotam soluções de nuvem, a superfície de ataque evolui — os adversários agora têm como alvo APIs expostas e ambientes de nuvem mal configurados.



Tendo trabalhado em grandes empresas de tecnologia, incluindo Square, Amazon e Walmart Labs, Daniel destaca a importância da higiene moderna da nuvem: acesso de privilégio mínimo, criptografia, monitoramento e gerenciamento de identidade robusto. “As plataformas de nuvem podem ser mais seguras do que os ambientes locais. A chave é a avaliação contínua da postura e a automação”, explica ele.



Ao escolher dispositivos de backup físico, Daniel diz que confiabilidade e segurança não são negociáveis. “Eu sempre recomendo drives externos com criptografia de hardware AES integrada. A criptografia de software pode adicionar complexidade e deixar as coisas mais lentas. SSDs são mais resistentes a danos físicos, mas para armazenamento de longo prazo, HDDs de nível empresarial podem ser mais econômicos. Seja qual for o meio que você escolher, os backups devem ser criptografados, rotulados e armazenados com segurança — de preferência em um cofre à prova de fogo ou local protegido de forma semelhante.”

]

Dicas de segurança de um especialista em software



Graduado em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pela UC Berkeley e com profundo conhecimento em Java, Python, AWS, Spark, Kubernetes e Kafka, Daniel compartilha alguns princípios-chave para segurança de rede e dados:



Autenticação forte: use autenticação multifator (MFA) em todos os lugares — especialmente para e-mail, aplicativos de nuvem e ferramentas de administração.



Criptografia de dados: criptografe dados confidenciais em trânsito (TLS) e em repouso (AES-256).



Atualizações regulares: mantenha seu sistema operacional, navegadores e aplicativos corrigidos para fechar vulnerabilidades conhecidas.



Conscientização do usuário: eduque os usuários sobre phishing, engenharia social e os perigos do Wi-Fi público.



Configurações seguras: desabilite serviços não utilizados, aplique políticas de senha fortes e monitore o acesso não autorizado.



Mentalidade de confiança zero: não confie no tráfego só porque ele está dentro da sua rede — valide dispositivos e identidades continuamente.



Daniel, que publicou recentemente uma pesquisa sobre redes de veículos autônomos e otimização de tráfego usando aprendizado por reforço no International Journal of Advanced Computer Science and Applications, lembra aos leitores que a segurança não é uma configuração única — é um processo contínuo.



“É importante lembrar que as ferramentas podem ajudar, mas a cultura e a conscientização são suas defesas mais fortes”, ele conclui. “É sempre importante reservar um momento para testar seus backups, revisar suas configurações de nuvem e lembrar sua equipe — a segurança é tarefa de todos”, finaliza.