A Copa do Mundo das Carnes Brasil é um dos Ganhadores

World's Butchers Challeng a copa do mundo das carnes

O World Butchers' Challenge (WBC) é a maior competição mundial de açougueiros, reunindo os melhores profissionais do setor para testar suas habilidades em cortes, criatividade e apresentação de carnes bovina, suína, ovina e de frango. Criado em 2011, o evento cresceu rapidamente e hoje reúne 16 seleções de diversos países, promovendo inovação, networking e desenvolvimento na indústria da carne.

Em uma prova de 3h30, os times transformam peças inteiras de carne em uma vitrine de produtos prontos para venda, usando técnicas de alta precisão, criatividade e inovações gastronômicas. Os competidores são avaliados por um júri independente nos quesitos técnica, habilidade com facas, acabamento, apresentação e inovação. Além da categoria principal, há desafios individuais para jovens talentos e aprendizes, garantindo a renovação do setor.

O Brasil participa desde 2018, sendo o único representante da América do Sul nesta "Copa do Mundo da Carne". Em 2025, nosso time enfrentou as melhores seleções do mundo em Paris, na arena Sul do Paris Expo, diante de 10 mil espectadores.

Com paixão, talento e determinação, o Brasil mostrou ao mundo a excelência do açougue brasileiro. Junte-se a nós nessa jornada que apoiou o nosso time rumo ao topo!

FRANÇA CONQUISTA A VITÓRIA NO WORLD BUTCHERS’ CHALLENGE 2025

O Maior Evento de Açougue do Mundo Coroa Seus Campeões em Paris: Team France Boucherie

Paris, França – 1º de abril de 2025 – A França entrou para a história ao conquistar o ouro na nona edição do World Butchers’ Challenge (WBC), realizado em Paris. O evento, oficialmente sediado pela Confédération Française de la Boucherie (CFBCT), consagrou o Team France Boucherie como os melhores açougueiros do mundo, garantindo o cobiçado Troféu Friedr. Dick Golden Knife na premiação realizada no icônico Paradis Latin.

Pódio WBC 2025:

Ouro – França

Prata – Alemanha

Bronze – Austrália

O chefe dos juízes, David Lishman (Grã-Bretanha), elogiou os campeões:

"A França entregou uma performance impecável, demonstrando precisão, trabalho em equipe e inovação em todos os aspectos. Além da excelência técnica, mostraram verdadeira paixão pelo ofício."

Criatividade e Habilidade em um Desafio de Alto Nível

Durante 3h30 de prova, cada equipe transformou um quarto traseiro de boi, um lado de porco, um cordeiro inteiro e cinco frangos em uma vitrine impressionante de cortes especiais e produtos de valor agregado. A combinação de precisão técnica, criatividade e acabamento perfeito fez a diferença na competição.

Novas Estrelas do Açougue Mundial

Nos dias que antecederam o evento principal, o World Champion Butcher Apprentice & Young Butcherdestacou talentos emergentes:Young Butcher 2025: Nolwenn Courau (França)

World Champion Butcher Apprentice: Nino Candela (França)

Além disso, os seis melhores açougueiros do eventoforam nomeados para o All Star Team, reconhecendo os profissionais de elite do setor:

Dirk Freyberger (Alemanha) – Capitão (Valor Agregado)Gianni Giardina (Itália) (Desossa)

Godefroy Piaton (França) (Refilamento/Fatiamento)

Katharina Bertl (Alemanha)(Refilamento/ Fatiamento)

Brett Laws (Austrália) (Valor Agregado)

Paolo Desbois (França) (Apresentação e Acabamento)

Inovação, Sustentabilidade e Excelência em Produtos

O evento também premiou os melhores produtos em diferentes categorias:

Melhor Salsicha de Carne Bovina – EUA (Beef Bulgogi)

Melhor Salsicha de Carne Suína – Alemanha(Ludwig’s Apple Onion Brats)

Melhor Salsicha Gourmet – EUA (Green Chilli Sausage)

Melhor Produto Suíno – Espanha (Pinchos multicolor)

Melhor Produto de Cordeiro – Nova Zelândia (Te Wha Nota Cutlets)

Melhor Produto de Carne Bovina – Brasil (Meat Acordeon)

Melhor Produto de Frango – Irlanda (Chicken Italiano com pistache, limão e parmesão)

Prêmio de Responsabilidade Social e Sustentabilidade: Espanha e França (empate)

Um Evento Histórico e Recordista

Recorde de Participantes: 14 países competindo

Público: Mais de 6.000 espectadores em dois dias

Diversidade: Maior participação feminina da história – 19 mulheres competindo

Pela primeira vez na França, Paris se tornou o epicentro do açougue mundial, recebendo os melhores profissionais do planeta para um espetáculo inesquecível de talento e inovação no setor.

Para mais informações sobre o evento, equipes e histórico, acesse:

worldbutcherschallenge.com

O World Butchers’ Challenge 2025 foi orgulhosamente patrocinado por Friedr. Dick, Devro, Van Hessen e Anago.

Distribuição de Carne & Impacto Social Após a Competição

Graças à doação de 2 toneladas de carne, conseguimos transformar esse recurso em refeições nutritivas e acessíveis para centenas de pessoas ao longo da semana. Com o apoio de chefs dedicados, já no primeiro dia foram preparados 450 pratos, e a distribuição seguiu de forma eficiente e impactante.

Resultados da Distribuição:

Cantine du Refuge: 120 refeições/dia 210 kg/semana

Bandejas de Carne Marinada para Residentes: 15 kg/semana (50 unidades)

Cop'1 Food Aid Program: 20 kg/semana (100 unidades)

Cantine des Arbustes: 50 kg/semana

Total de carne distribuída: aproximadamente 295 kg por semana!

Mais do que números, estamos falando de refeições quentes e reconfortantes preparadas com carinho e técnica: ensopados, carnes braseadas, grelhados, espetinhos, assados, escondidinhos e hambúrgueres.

Cada quilo dessa carne se transformou em esperança e dignidade à mesa. Juntos, mostramos o verdadeiro impacto da gastronomia solidária!

Participantes Brasileiros





ALDER LOPES JUIZ EM 2 Modalidades





José Elder capitão time principal ( açougue santo Antônio mercado municipal)

Wellington Rodrigo time principal ( rei das carnes mercado Campolim )

José Eduardo na modalidade young butcher





Mais uma conquista para nosso país .

Participantes Brasileiros 4 são da cidade de sorocaba



ALDER LOPES JUIZ EM 2 Modalidades E COACH

FLAVIO SALDANHA JUIZ CATEGORIA TIME PRINCIPAL COACH MEAT



José Elder capitão time principal ( açougue santo Antônio mercado municipal)

Wellington Rodrigo time principal ( rei das carnes mercado Campolim )

RODRIGO HERMAN Rio Grande do Sul

ROGÉRIO ROCHA Astorga Paraná

Oswaldo Nordeste

Leandro Paraná

APOIO TIME STAFF

ITAMAR sp

Kaio ( morando Paris)

JOE BASQUERA MDALIDADE YOUNG

José Eduardo na modalidade young butcher