Emilia Pedersen aposta em burgundy e celebra projeto sobre autismo

Ela é internacional, talentosa e tem o coração dividido entre a Dinamarca e o Brasil. Emilia Pedersen marcou presença em um evento superespecial nos Estados Unidos: a estreia da obra e da prévia do filme "The Karate Weirdo", idealizado pelo cineasta Jonas Correia, da Stone Entertainment Productions.





Usando um look burgundy, Emilia contou que a escolha da cor foi em homenagem à identidade visual do longa. "Eu não poderia faltar. A proposta trata do transtorno do espectro autista (TEA) de forma profunda e sensível. Foi lindo ver como o Jonas traduziu o cotidiano, os pensamentos e as emoções com tanto cuidado. Vim vestida com a 'paleta' escolhida por ele no audiovisual – uma alternativa à tonalidade tradicionalmente usada para representar pessoas atípicas", explicou.





O escritor e diretor Jonas Correia teve uma noite para lá de especial, com sessão de autógrafos e entrevistas. "É uma realização imensa poder compartilhar minha visão com o público e levar essa mensagem através da arte", declarou emocionado.





Quem também celebrou o momento foi o CEO Joaquim Ferreira, que destacou o orgulho de ver o primeiro trabalho da produtora ganhando forma. Ao seu lado, o vereador Dupré L. Kelly, da cidade de Newark (NJ), acompanhou tudo de perto.





Além de Emilia, o coquetel contou com a presença de nomes como Sophia Correia, Amadeu Maia, João Viana, Joanna Nova York e também Claudia Knutsson, CCO da Stone Entertainment.





"'The Karate Weirdo' explora a conexão entre o autismo e o karatê, ressaltando valores como foco, repetição, disciplina e respeito. Tudo isso sob o olhar único de Jonas, que compartilha sua própria experiência como alguém com TEA, trazendo autenticidade e profundidade à narrativa", disse Knutsson.





O título já está disponível em inglês, português e espanhol, e promete tocar leitores ao redor do mundo com suas palavras de inclusão e empatia.

Emilia Pedersen (foto: Emilia Pedersen)

Jonas Correia e Joaquim Ferreira (foto: Jonas Correia e Joaquim Ferreira)

Claudia Knutsson, Amadeu Maia, Joaquim Ferreira, Emilia Pedersen, Sophia Correia e Jonas Correia (foto: Claudia Knutsson, Amadeu Maia, Joaquim Ferreira, Emilia Pedersen, Sophia Correia e Jonas Correia)