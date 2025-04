Carole Crema revela no Podcast Arte de Vencer os segredos por trás da criação do famoso brigadeiro de colher

O mercado de confeitaria no Brasil vive um momento de crescimento expressivo. Em 2024, a receita do setor foi projetada em US$ 11,86 bilhões, com uma expectativa de crescimento anual de 3,97% até 2029. Neste cenário, a renomada confeiteira e apresentadora Carole Crema (@carolecrema) participou do Podcast Arte de Vencer (@podcastartedevencer) para compartilhar sua trajetória e os fatores que consolidaram sua marca, revelando que sua notoriedade vai muito além dos doces que produz.



O Podcast Arte de Vencer, comandado por Claudio Gonçalves (@jclaudiogon), empresário e fundador do Espaço da Audição (@espacodaaudicao), tem como objetivo expandir a visão sobre o sucesso, trazendo abordagens educativas para empresários e profissionais. O programa já recebeu personalidades de destaque como Emerson Pinha (@emersonpinha), executivo da Microsoft, e a fonoaudióloga Ariane Bonucci (@fgaarianebonucci), abordando temas como inovação, produtividade e superação de desafios.



Durante a conversa, Carole Crema destacou que sua marca não se tornou um fenômeno apenas pelos doces que oferece, mas sim pelo foco em empreendedorismo que ela obteve, com a soma de experiências, decisões e autenticidade que moldaram sua trajetória. “Se você quer criar uma loja de doces, o seu foco principal não deve ser em doces, mas sim em gestão empresarial”, escancarou.



Em uma das dinâmicas do podcast, onde convidados respondem perguntas em um bate-volta dinâmico, Carole foi questionada sobre como sua veia artística influencia nos negócios. Ela respondeu: “Acho que essa minha coisa de ser artista tem a ver com não ter vergonha, ter coragem. Vou lá e faço mesmo. Se der certo, eu dou; se não der certo, eu não dou. Então acho que essa descontração, essa falta de vergonha ajuda muito nos negócios”, exclamou.



A confeiteira também revelou que sua entrada no universo da gastronomia não foi algo planejado. Seu caminho profissional se desenhou de maneira inesperada, à medida que sua paixão pela cozinha crescia. Antes de se tornar um nome de referência na confeitaria, Carole acumulou diversas experiências profissionais. Formada em gastronomia, ela chegou a trabalhar como garçonete, vivência que lhe proporcionou um olhar mais aprofundado sobre o mercado e as expectativas do consumidor.



A entrevista no Podcast Arte de Vencer reforçou sua visão sobre o que significa ter sucesso. Para Carole, a verdadeira conquista vai além da fama ou da venda de um produto específico. Ela acredita que o triunfo está na dedicação constante e na fidelidade aos próprios valores. “O sucesso não se resume à visibilidade, mas ao impacto genuíno que o nosso trabalho pode causar”, pontuou.



*A patente do brigadeiro de colher:*



Além de sua expertise na gastronomia, Carole abordou temas como empoderamento feminino e a importância de seguir a vocação pessoal. Segundo ela, transformar uma paixão em uma carreira viável exige esforço contínuo e conexão com a própria essência.



Com uma trajetória marcada pela inovação, Carole foi a primeira a comercializar o famoso brigadeiro de colher, uma releitura moderna do doce tradicional brasileiro, patenteada por ela. Foi ele o que a levou a construir, posteriormente, a sua marca.



Antes dessa criação, tudo começou com a influência artística. Carole credita grande parte de sua criatividade à mãe, artista plástica, enquanto do pai, engenheiro, herdou a disciplina. “A criatividade foi algo que sempre esteve presente na minha vida, graças à minha mãe”, revelou. Para ela, a combinação entre imaginação e resiliência foi essencial para atingir o nível de reconhecimento que conquistou.



Seu currículo inclui passagens como jurada do programa Que Seja Doce! e a autoria de livros como Cupcakes e 400g, referência entre profissionais da área gastronômica. Sua presença na televisão também foi consolidada em programas como Comida Caseira e na Escola de Cozinha Wilma Kovesi. Mais recentemente, fez uma movimentação estratégica ao trocar o canal GNT pelo SBT, tornando-se uma das estrelas do Bake Off Brasil.



Desde a abertura de sua primeira loja de doces, em 2002, Carole Crema expandiu seus negócios significativamente. Hoje, lidera uma fábrica no Butantã, além de administrar dark kitchens e um e-commerce para atender a uma demanda crescente.



A entrevista no Podcast Arte de Vencer reafirmou que a força da marca Carole Crema não se resume aos doces, mas à história de uma mulher que transformou talento, criatividade e trabalho árduo em um legado gastronômico e empresarial.