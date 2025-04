A mulher que transforma vidas por meio de mentoria e empreendedorismo digital

Reconhecida internacionalmente, por sua jornada de resiliência, empatia e impacto, Atziry Gonzalez Vazquez é hoje uma das vozes mais influentes em empoderamento feminino, liderança com propósito e empreendedorismo digital. Visionária e profundamente apaixonada por desenvolvimento pessoal, Atziry acredita que o verdadeiro sucesso começa por dentro, pela autoconsciência, da mentoria e do alinhamento com a própria essência.



Recebedora do prêmio Galardón Forjadores de México, um Doutorado Honorário da Organização Mundial de Líderes e nomeada Mulher do Ano pela Isagenix (2021 e 2023) e Líder do Ano (2018 e 2019), Atziry conquistou títulos prestigiosos — mas sua maior conquista é empoderar outras mulheres a assumir o controle de suas vidas e reescrever suas histórias.



Como empresária e coautora do livro "De nenis a millonarias" (De biscates a milionárias), ela compartilha sua jornada com mulheres que buscam autonomia financeira e liberdade emocional. Atziry também é fundadora da organização sem fins lucrativos Unidos Hacemos la Diferencia, que apoia comunidades vulneráveis no México, combinando empreendedorismo com impacto social.



“A mentoria mudou minha vida — e agora quero ajudar a mudar a vida de outras mulheres também”, afirma. Com vasta experiência em marketing de rede e vendas em domicílio, Atziry enfatiza a importância de ter mentores empáticos, comunicativos e verdadeiramente inspiradores. "Mais do que compartilhar estratégias, eles me ensinaram o poder de ouvir e construir confiança", acrescenta.



Um dos pontos de virada em sua carreira foi ser selecionada como uma dos 12 participantes da Academia de Palestrantes Profissionais de Brian Tracy. "Brian sempre diz que o sucesso não se resume a técnicas — mas sim a quem você se torna no processo. Essa mensagem ficou comigo e moldou minha missão de empoderar outras pessoas", compartilha.



Para quem está começando no mundo dos negócios, Atziry oferece um conselho poderoso: "Procure mentores que falem ao seu coração, que compartilhem seus valores. As pessoas não se importam com o quanto você sabe até que percebam o quanto você se importa."



Com uma história que inspira, comove e eleva, Atziry Gonzalez Vazquez continua a liderar uma nova geração de mulheres que escolhem crescer com propósito, coragem e conexão.