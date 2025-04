"É de graça?" Filho de Simone Mendes reage ao presente de Carlinhos Maia

Quando Carlinhos Maia entra em cena, o roteiro já promete confusão e gargalhadas. E dessa vez não foi diferente. O influenciador resolveu fazer uma “intervenção estética” na casa da amiga Simone Mendes após, segundo ele, se deparar com um paisagismo “pobre”. Sem papas na língua, Carlinhos convocou uma paisagista e bancou o presente, arrancando risadas, e um susto, da família da cantora.

“Ele chegou aqui na minha casa e esculhambou tudo. Falou que estava feia e que eu precisava de você. De graça, eu falei, ‘pode mandar'”, contou Simone, ao receber a profissional indicada pelo amigo.

Enquanto a transformação acontecia, Carlinhos aproveitou para sugerir que o serviço se tornasse mensal. A ideia, claro, não passou batida por Henry Diniz, de apenas 10 anos, filho da cantora com o empresário Kaká Diniz. A resposta do garoto foi afiada como gente grande:

“Carlinhos, nós não somos bilionários, não! Você acha que o dinheiro sai de árvore?”, disparou, deixando os adultos entre gargalhadas e surpresa.

A sinceridade do menino virou o ponto alto do momento. Carlinhos, sem perder o bom humor, reforçou sua crítica inicial:

“Olha a sua casa de rico e veja se essas plantas velhas e murchas combinam com a sua casa. Combina, não”.

Henry, sem se deixar intimidar, deu a cartada final:

“E se tirar as plantas? A gente pode vender as plantas e ganhar mais dinheiro… Se alguém quiser comprar”.

A cena, claro, foi registrada e está viralizando nas redes. O público se dividiu entre os que amaram o toque de humor da dupla e os que ficaram de olho no valor do mimo, que, diga-se de passagem, não foi nada modesto. Afinal, quando se trata de Carlinhos Maia, até uma simples visita vira espetáculo. E dessa vez, com direito a palmeiras, flores exuberantes e um menino que já entende bem o valor do dinheiro.