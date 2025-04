Anne Louise celebra show em Brasília

Amanhã 12, Anne Louise se apresenta no Guapo, em Brasília, trazendo não apenas sua nova música de trabalho, “Pipoca”, mas também um set especial recheado de referências colhidas em turnês internacionais recentes. A DJ e produtora, que já passou por sete países entre Europa e América no último mês, escolheu a capital para compartilhar pela primeira vez essa nova fase sonora

“Brasília sempre foi uma cidade de muita multiplicidade. E creio que por isso sempre senti ser seguramente uma das pistas do Brasil mais abertas a explorar sonoridades e energias distintas.”

A relação de Anne com Brasília é antiga e cheia de significados. Ela já se apresentou marcantes da cena local, como a Festa da Lili e Victoria Haus e reconhece a potência da pista brasiliense.

Essa conexão com a diversidade da cidade encontra eco direto em sua própria trajetória artística. Anne se inspira na mistura de culturas, sons e afetos para criar experiências únicas nos seus sets.

“A pluralidade de Brasília me inspira justamente porque minha arte também nasce dessa mistura — de vivências, sons, pessoas e afetos. Sinto que minha música encontra eco aí porque fala com liberdade, celebra a diversidade e convida cada pessoa a se expressar como é. Em Brasília, cada tribo dança junto, e isso tem tudo a ver com o que acredito e com o que levo pras pistas.”

Além de “Pipoca”, o público pode esperar surpresas construídas a partir do que Anne vivenciou em suas viagens:

“Tô preparando surpresinhas baseadas em tudo que ouvi depois das últimas datas que vim tocando. Foram 6 países, muita cultura, e com certeza levarei um pouco dessas experiências pra Brasília.”