Dr. Ivan Rollemberg leva a TOUR HUMAN CLINIC para quatro cidades em abril

Referência em procedimentos estéticos com resultados naturais e foco na autoestima, o renomado especialista Dr. Ivan Rollemberg inicia neste mês a TOUR HUMAN CLINIC, projeto que tem como propósito democratizar o acesso à beleza com excelência em diferentes regiões do Brasil.

Durante o mês de abril, Dr. Ivan irá atender pacientes em quatro cidades, proporcionando uma experiência completa de transformação estética com naturalidade, cuidado e propósito.

Dr. Ivan Rollemberg (foto: Divulgação)

Agenda da TOUR HUMAN CLINIC:

•Rio de Janeiro | 07 a 11 de abril

•Brasília | 12 de abril

•Goiânia | 13 de abril

Com vagas limitadas, a iniciativa visa atender pacientes que não buscam apenas estética, mas uma verdadeira jornada de autoconhecimento, autoestima e bem-estar.

“A beleza que entregamos vai além do espelho. É sobre como o paciente se sente ao se reconhecer de volta”, destaca Dr. Ivan.

Os agendamentos podem ser realizados diretamente através do link:

https://linktr.ee/i.rollemberg